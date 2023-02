Warum nicht die Karriere gleich umstandslos mit einem „Greatest Hits“-Album beginnen? Ben LaMar Gay hatte freilich einen guten Grund, als er 2018 sein Debüt „Downtown castles can never block the sun“ als Best-of veröffentlichte: Seine ersten sieben Alben lagen zwar fertig abgemischt im Schrank, aber irgendwie, so die Legende, habe sich LaMar Gay nie die Mühe gemacht, sie zu veröffentlichen.

Also versammelte er für „Downtown castles“ die besten Stücke, und tatsächlich hat man beim Hören den Eindruck, der Werkschau eines reifen Künstlers auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft beizuwohnen. „Melhor Que Tem“ würde man allein schon des Titels wegen seiner brasilianischen Phase zuordnen, genau wie den leichten Bossa Nova-Schmelz von „Uvas“ (Portugiesisch für Trauben); Spuren seiner afrikanischen Phase findet man in den Balafon-Rhythmen von „A Seasoning Called Primavera“, und die „Music for 18 Hairdressers: Braids & Fractals“ kommt zwar als Steve-Reich-Parodie daher, aber der Gimbri-Sound lässt vor allem an die Master Musicians of Jajouka und den Klang des Sahel denken.

Einen amerikanischen, einen jazzigen Ben LaMar Gay gibt es freilich auch, einen, der weniger mit John Coltrane und Sonny Rollins zu tun hat als mit Gospel und dem Hot Jazz des frühen 20. Jahrhunderts: Sein Kornett-Spiel wie auch sein Gesang erinnern eher an Louis Armstrong als an Dizzy Gillespie. So speist sich sein Werk aus den Quellen der Tradition, wie es, durch virtuosen Einsatz von Electronics und komplexer Polyrhythmik von der Gegenwart aus in Richtung Zukunft arbeitet.

Kunstvoll komponiert, ohne „Kunst“ sein zu wollen

Man höre nur „Muhal“, seine Hommage an Muhal Richard Abrams, den Mitbegründer der Association for the Advancement of Creative Musicians (dessen Mitglied auch LaMar Gay ist): Wie er hier treibende Elektrobeats mit spookigen Wah-Wah-Effekten verschaltet, um seinen bohrenden Bariton dann mit hellen Frauenchören und einem Bassklarinetten-Ensemble anzureichern, das ist großes Jazz-Pop-Hip-Hop-Kino!

Genau wie sein neues Album „Certain Reveries“ ist „Downtown Castles“ bei International Anthem erschienen, einer 2014 gegründeten Plattenfirma aus Chicago, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der tonangebenden Label der westlichen Hemisphäre entwickelt hat. Die Frage, wie Jazz, wie improvisierte Musik heute und in Zukunft aussehen kann, findet nirgendwo sonst so originelle Antworten wie am Lake Michigan. Musik, die intelligent ist, ohne akademisch zu sein, die cool ist, ohne in Pose zu erstarren, die traditionsbewusst ist, ohne zopfig zu wirken, die kunstvoll komponiert ist, ohne „Kunst“ sein zu wollen.

Makaya McCraven veröffentlicht auf International Anthem, der Gitarrist Jeff Parker und auch die drei Alben der im letzten Jahr leider jung verstorbenen Trompeterin Jaimie Branch sind hier erschienen.

Eine Spur ins romantische Europa

Auf „Certain Reveries“ nun findet man gleich zu Anfang des zweiten Stücks eine Verbeugung vor Branch. Ben LaMar Gay eröffnet „Parade Debris“ mit einer Kornett-Fanfare, wie sie als Motiv auch in Branchs erstem „Fly or Die“-Album immer wieder auftaucht. Ansonsten aber ist „Certain Reveries“ viel reduzierter als Branchs groß angelegte Suite, und auch wesentlich reduzierter als „Downtown castles can never block the sun“.

LaMar Gay wird einzig von Tommaso Moretti begleitet, einem ungewöhnlich melodiösen Schlagzeuger, dem es weniger um ein rhythmisches Fundament geht, auf dem sich sein Partner bewegen kann, als um eine perkussive Architektur, die den Stücken einen Rahmen gibt. LaMar Gays Kornett-Sound setzt auf die Wärme und Rauheit des Instrument, auf vermeintlich unsaubere Töne. Neben Louis Armstrong steht hier nicht Miles Davis, sondern Don Cherry Pate, wenn auch wiederum LaMar Gays Synthesizer-Spiel in „Skin“ oder „The Biolumi­nes­cence of Nakedness“ an Keith Jarretts und Chick Coreas gemeinsame E-Piano-Orgien erinnern, wie sie sie während der Miles-Davis-Konzerte der frühen Siebzigerjahre gefeiert haben.

Mehr zum Thema 1/

Im Begleittext zu „Certain Reveries“ ist von „Lagosian memories“ die Rede, die ebenfalls in die Musik eingeflossen sind. Den vielfach gebrochenen, elektronisch zerstückelten und verzerrten Klang einer afrikanischen Megacity meint man vor allem in dem Track mit dem rätselhaften Titel „You Ain’t Never Lied“ auszumachen: Schreien, Brüllen, zerschredderte Muezzinrufe – von Schumann oder Schubert scheint das denkbar weit entfernt. Doch in der Unbedingtheit, mit der hier musiziert wird, findet sich nicht zuletzt auch eine Spur, die nach Dresden und Wien und tief ins romantische Europa führt.

Ben LaMar Gay: „Certain Reveries“. International Anthem (Über Import)