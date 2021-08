Trauer um Charlie Watts : „Gott, er war so gut“

Nach dem Tod von Charlie Watts, dem Schlagzeuger der Rolling Stones, trauern Fans und Musiker im Netz um den Künstler. Auf dem Twitter-Profil der Stones wurde ein kurzes Statement eines Pressesprechers des Verstorbenen veröffentlicht: „Charlie war ein geliebter Ehemann, Vater und Großvater und als Mitglied der Rolling Stones auch einer der größten Schlagzeuger seiner Generation.“ Der Tweet erhielt bis zum späten Dienstagabend mehr als 150.000 Likes, in den Kommentaren teilten Fans Bilder und Videos ihrer Konzert-Highlights mit Watts.

Viele Musiker ehrten den Schlagzeuger mit ihren Erinnerungen. Der kanadische Rockmusiker Bryan Adams verabschiedete sich von „einem der größten Rock-Schlagzeuger und einem wahren Gentleman“. Der britische Popstar Elton John würdigte Watts auf Twitter als „ultimativen Schlagzeuger“ und „stilvollsten aller Männer“.

Paul McCartney, Mitglied der Beatles, sprach in einer Videobotschaft Watts Familie und den verbliebenen Stones sein Beileid aus. Am Ende richtet sich McCartney an Watts persönlich: „Love you, Charlie!“ Sein Bandkollege Ringo Starr teile ein gemeinsames Foto mit Watts.

Paul Stanley, Gündungsmitglied der Band Kiss, bezeichnete Watts als „eine der wahren zeitlosen Ikonen und das Rückgrat der Stones“. Es sei schwer, den Verlust zu begreifen. Tony Iommi, Gitarrist der Band Black Sabbath, würdigte den großen Einfluss Watts auf das Musikgeschäft. The Polie-Mitglied Stewart Copeland, wie Watts ebenfalls Schlagzeuger, schrieb: „Es ist so traurig, einen einzigartigen, ikonischen Schlagzeuger (und Tänzer) zu verlieren. Er war ein stiller Riese.“

Der deutsche Künstler Vincent Lee berichtete auf Twitter von seiner Erfahrung mit Watts: Er habe seinen Vater gebeten, eine Entschuldigung für die Schule zu schreiben, damit er ein Konzert der „Voodoo Lounge Tour“ der Rolling Stones besuchen durfte. Der Twitter-Account der Hamburger Elbphilharmonie hob Watts' Liebe zum Jazz hervor. „Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor dem nobelsten Time Keeper, den der Rock’n’Roll je hatte.“

Auch abseits der Musikszene gab es Reaktionen zum Tod des Musikers: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bezeichnete Watts als „eine Legende am Schlagzeug“, die im Hintergrund blieb und doch den musikalischen Stil der Rolling Stones unnachahmlich geprägt habe. Autor Stephen King schrieb, er habe seit 57 Jahren die Musik von Watts gehört: „Gott, er war so gut.“