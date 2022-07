Jeff Beck und Johnny Depp : Mit achtzehn hat man noch Träume

Jeff Beck (l.) und Johnny Depp Ende Mai in der Royal Albert Hall in London Bild: dpa

Er ist ein wandelndes Paradox. Mit jedem Ton seiner Gitarre beglaubigt Jeff Beck die Einsicht, dass man erst älter werden muss, um jung zu bleiben. Im vertrauten Sechsjahreszyklus veröffentlicht er seine Studioalben und ist jedes Mal für eine Überraschung gut. Dass sich der Achtundsiebzigjährige für sein jüngstes Werk mit dem skandalumwitterten Schauspieler und Möchtegern-Rocker Johnny Depp zusammengetan hat, dürfte dennoch manchen irritieren. Doch Beck beteuert, dass er seit Jahren keinen derart kreativen Partner mehr gehabt habe und dass Depp die treibende Kraft des neuen Albums gewesen sei. Er hoffe jedenfalls, dass die Leute ihn jetzt auch als ernsthaften Musiker und beseelten Rock-’n’-Roll-Sänger akzeptieren.

Wie viel Spaß die beiden bei den Aufnahmen gehabt haben dürften, signalisiert schon der Albumtitel „18“. Beck erinnert sich: „Als Johnny und ich anfingen, zusammen zu spielen, kehrte schlagartig unsere Jugendlichkeit zurück, und wir scherzten darüber, dass wir uns wieder wie Achtzehnjährige fühlen würden.“ Was wie ein selbstzufriedener Nostalgietrip wirkten könnte, entpuppt sich schnell als risikobereites Survival-Training: In elf Coverversionen mit ihrem Schwerpunkt in den „Golden Sixties“ und zwei Depp-Kompositionen definieren die beiden Seelenverwandten – sie spielten schon einmal bei den Hollywood Vampires zusammen – den State of the Art des zeitgenössischen Gitarrenrocks. Die stilistische Bandbreite ist schwindelerregend. Sie reicht von irischer Dudelsackmusik über zärtliche Liebesballaden und Soul-Grooves bis zu brachialen Post-Punk-Sounds. Zusammengehalten wird dieses wilde Genre-Gemisch allein durch Becks singuläre Gitarrenarbeit: Sie ist ihm Kompass, Verkörperung und Stimme gleichermaßen.

Schon die ersten strahlenden Schwelltöne von „Midnight Walker“ demonstrieren die skrupulöse Soundkultur, die Beck auf diesem Album pflegt: Selten wirkte sein Instrument verlockender als in diesem Instrumental, das im Original von Davy Spillane auf „Uilleann Pipes“ gespielt wird. Die mikrotonalen Finessen, die er hier mit seinem Tremolo-Hebel erzeugt, sind atemberaubend. Es folgt der denkbar größte Kontrast: Die Coverversion von Killing Jokes „Death And Resurrection Show“ von 2003 kommt mit peitschenden Industrial-Beats daher, während Depps düsterer Sprechgesang roboterhaft entseelt klingt. Beck hackt sich – unterstützt von einem perfekt eingespielten Quartett mit der Bassistin Ronda Smith und der Cellistin Vanessa Freebairn-Smith – mit splitternden Powerchords durch den Song und treibt die Meditation über die fatale Verführungskraft von Religionen wütend vor sich her.

Wer glaubt, sich anschließend durch die Ballade „Time“ von Dennis Wilsons Debütalbum beruhigen zu können, wird mit der folgenden „Sad Motherfuckin’ Parade“ und ihrer ruchlosen Noise-Architektur erneut aus der Komfortzone vertrieben. Dass Beck bis heute ein Fan des „Pet Sounds“-Albums der Beach Boys ist, dokumentiert er in zwei anrührenden Instrumentals, die dem intro­spektiven Meisterwerk der kalifornischen Pop-Romantiker liebevoll huldigen. Während „Don’t Talk (Put Your Hand On My Shoulder)“ den verträumten Schmelz von Brian Wilsons Gesang leichthändig auf dem Griffbrett einfängt, taucht Beck in „Caroline, No“ tief in die Sensitivität des Songs ein: „Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, heilte es mich von den Yardbirds, davon, dass Jimi Hendrix gerade alles kurz und klein spielte und ich meine Freundin verloren hatte.“

Den heimlichen Höhepunkt des Albums aber markiert die Depp-Komposition „This Is A Song For Miss Hedy Lamarr“ – in rauchigem Sprechgesang vorgetragen. Es ist die wehmütige Hommage an eine Hollywood-Diva und verhinderte Erfinderin – als Gegnerin des Nationalsozialismus versuchte die gebürtige Wienerin 1940 für die Alliierten eine Funkfernsteuerung für Torpedos zu entwickeln. Vom exzessiven Leben eines Filmstars zur dystopischen Dekonstruktion einer Domina-Phantasie: Wohl niemand hätte Lou Reeds Song „Venus In Furs“ vom 1967 erschienenen Album „The Velvet Underground & Nico“ bis heute mit Becks Musikvorlieben in Verbindung gebracht. Auch hier half Depps Überzeugungsarbeit. Mit verschwörerisch-dunkler Stimme rezitiert er die berühmten Eingangszeilen „Shiny, shiny, shiny boots of leather / Whiplash girlchild in the dark“. Durch den Einsatz eines Ringmodulators und heftiger Verzerrung klingt Becks Solo wie ein einziges Schmerzversprechen.

Linderung folgt auf dem Fuße: Die Neufassung des schmachtenden Everly-Brothers-Hits „Let It Be Me“ von 1960 erklärt, warum Beck als der große Melodiker der zeitgenössischen E-Gitarre gilt. Johnny Depp gibt hier den empfindsamen Crooner, so als wolle er mit seiner Stimme in das Mikrofon hineinkriechen, mit seinem Atem den Zuhörer umweglos liebkosen. Den Schlusspunkt dieses großartigen Albums setzt John Lennons Song „Isolation“ von 1970. Wie mit einem Skalpell seziert Beck die krachenden Powerchords, nur um sie in heulende Wah-Wah-Linien aufzulösen. Becks Abschluss-Solo klingt wie ein einziges Inferno: Erlösung im Fegefeuer. Mag es auf den ersten Blick wohlfeil wirken, diesen Song während der Isolationszeit in der Pandemie aufzunehmen, so fängt die Neuerfindung die gespenstische Situation doch treffend ein und signalisiert zugleich jubelnden Widerstand gegen jede Form von sozialer Vereinsamung.