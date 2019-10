Cream-Drummer : Ginger Baker ist tot

Der britische Schlagzeuger Ginger Baker ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren, wie die Familie auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. „Wir sind sehr traurig, mitzuteilen, dass Ginger am Sonntagmorgen nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen ist“, hieß es auch in einer Mail von Gary Hibbert, Medien-Repräsentant der Familie, an die Deutsche Presse-Agentur.

Peter Edward tauften ihn seine Eltern, Freunde nannten ihn später wegen seiner roten Haarfarbe Ginger. Sein Leben war eines der abenteuerlichsten der Rockgeschichte. Drogenprobleme und ihre Überwindung kommen darin vor, Millionenerfolge und Pleiten, weltweite Bewunderung und wütende Schmähungen, endlose Abschiede und Neuanfänge in Gruppen der verschiedensten stilistischen Richtungen von Blues bis Free Jazz, eine Farm in Kalifornien, Olivenanbau in Italien, Studio und Nachtclub in Nigeria und drei gebrochene Rippen bei seinem Lieblingssport Polo.

Sein großes Talent als Schlagzeuger ging ihm nie aus. Damit arbeitete er sich zunächst durch britische Traditionsjazzbands eines Terry Lightfoot und Mr. Acker Bilk, driftete dann hinüber in die explosiv beginnende Bluesrock-Jazz-Szene mit Namen wie Alexis Korner, Graham Bond und auch schon John McLaughlin. Da fielen dann seine Kraft und Dynamik schon auf, und der endgültige Durchbruch kam mit der von ihm angeregten Gründung des Trios Cream 1966, das war der Höhepunkt seiner Karriere.

Bis zuletzt auf Tour

Baker, der sich zeitlebens als Jazzmusiker fühlte, bekannte sich zu Einflüssen des Swing-Drummers Gene Krupa und des Allrounders Buddy Rich, der insgesamt für das Rock-Schlagzeug der größte Einfluss wurde. Bei Baker kam aber etwas Entscheidendes hinzu: die Liebe zur afrikanischen Trommelkunst, die er in den zwei Jahren, die Cream bestanden, kultivierte.

Nach dem Ende von Cream gründete Baker mit Eric Clapton die kurzlebige Superband Blind Faith und das Jazz-Rock-Kollektiv Ginger Baker's Air Force. In dem afrikanischen Musiker Fela Kuti fand er eine verwandte musikalische Seele.

Berühmt war er für die kraftvolle Motorik und die prozessuale Strukturentwicklung seiner langen Soli, die immer wieder „Toad“ hießen. Im Jahr 2005 kam es in der Londoner Royal Albert Hall zu einer Wiedervereinigung von Cream. Bis zuletzt ging Ginger Baker mit unterschiedlichen Formationen auf Tournee, im April dieses Jahres gastierte er noch in Berlin.