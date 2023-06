Ob Cat Stevens die Ausstellung von historischen Ka­­nonen und „Prunkgeschützen“, die in der Exerzierhalle der Spandauer Zitadelle, nur ein paar Schritte von der Bühne entfernt, zu sehen ist, besichtigt hat, darf bezweifelt werden. Spandau, heißt es auf einer Tafel stolz, war einst die Waffenschmiede Preußens. Heute ist der westlichste Berliner Bezirk in den anderen Bezirken eher bekannt für seine großen Möbelhaus-Filialen.

Der 74 Jahre alte britische Sänger dürfte diese Art der Abrüstung mit Wohlgefallen betrachten, zeigt er sich doch gerade auf seinem an diesem Freitag erscheinenden Album „King of a Land“ äußerst friedensbewegt. Die Menschen mögen bitteschön frei und in Eintracht miteinander leben, Mädchen und Jungen, so zeigt es das Video zum Titelsong, gemeinsam die Koranschule besuchen.

Altersmilde geworden?

Aber stimmt, ganz so milde und harmoniebetont gab sich Stevens nicht immer. Salman Rushdie hätte er – befänden wir uns, wie er 1989 sagte, in einem is­lamischen Land – durchaus getötet. Zum Glück lebte Stevens damals noch nicht in Dubai. Ohnehin ist er milder geworden im Alter.

In Spandau auf jeden Fall nennt man Cat Stevens liebevoll-ironisch Yusuf, und manche Gäste fragen sich an diesem Konzertabend, berlinerisch-direkt, wo denn all die Türken und Araber seien, die von Religions wegen da sein müssten. Tatsächlich gibt es auch Frauen mit Kopftüchern unter den paar Tausend Zuschauern und Zuhörern in der Zitadelle, wie es ohnehin ein sehr gemischtes Publikum ist, dass sich hier begegnet und gemeinsam die Jahrmarktatmosphäre an den Bier- und Bratwurstständen genießt: Dreißigjährige im Batikkleid genauso wie Siebzigjährige im Leinenanzug. Und dann ist da das schwule Paar, das davon schwärmt, was für ein schöner Mann Yusuf alias Cat Stevens immer schon gewesen sei.

Aus einer Reihe schöner Griechen

Das stimmt. Stevens ist einer in dieser endlosen Reihe schöner Griechen, die mit Paris und mit Stefanos Tsitsipas nicht endet. Als der Sohn eines griechischen Vaters und einer schwedischen Mutter mit einer knappen Stunde Verspätung die Bühne betritt, in schwarzer Hose und mit weißem Sakko über dem weißen T-Shirt, würde er mit seinem gepflegten, über die Reihen hinweg leuchtenden Vollbart auch ein Model für gehobene Herrenbekleidung abgeben. Seinen sparsamen Bewegungen merkt man das Alter nicht an, ohnehin neigte er ja nie zum dynamischen Hüftschwung.

Und er geht auch gleich in die Vollen: Mit „Moonshadow“, „The Wind“ und „I love my dog“ ist die Sorge hinweggeblasen, Stevens würde sich auf sein jüngstes Werk konzentrieren. Alles andere als das: Auf die einleitenden drei Kracher folgt ein Medley aus ganz frühen Stücken, dann geht es im Greatest Hits-Modus weiter: „Hard headed woman“, „Sitting“, „Tea for the Tillerman“ – man staunt immer wieder, wie viele Ohrwürmer Stevens innerhalb weniger Jahre komponiert hat. Auf die Leinwand hinter der Bühne werden dabei Fotos des zwanzigjährigen Junggenies projiziert, im Wechsel mit jenen bewegten Kinderbuchzeichnungen von Stevens Hand, die häufig seine Plattencover zieren und in seinen Musik­videos zu sehen sind. Sie erinnern stets an die Bilder im „Kleinen Prinzen“, wie überhaupt die Spiritualität seines Spätwerks eher an den Buch von Saint-Exupéry denken lässt als an den Koran.

Von seinem neuen Album gibt er nur „Pagan Run“ und „Take the World Apart“ zum Besten, und nach jedem dieser neuen Stücke bedankt er sich brav beim Publikum dafür, dass es nicht weggerannt sei.

„Jetzt spiel endlich ‚Morning Has Broken‘!“ ruft ein Mann aus der letzten Reihe, und als hätte er ihn gehört, legt Stevens auch schon los. Ein Wald aus Handys erhebt sich, und als gleich darauf „Here Comes the Sun“ seines Freundes George Harrison erklingt, ist die Euphorie auf dem Höhepunkt. Fehlt noch „Peace Train“, „Wild World“ und „Father and Son“. Dann sind siebzig Minuten herum, über Spandau leuchtet noch das letzte Licht des Sommerabends, und die Massen streben satt und zufrieden zur U7.