Cardi Bs „WAP“ und die Folgen : Die Enteignung der Männlichkeit

Die Popkönigin Katy Perry hat kürzlich ein neues Album veröffentlicht. Es heißt „Smile“, erschien ziemlich genau zehn Jahre nach ihrem überaus erfolgreichen Debüt „Teenage Dream“ und hat viele Fans von damals gegen sie aufgebracht. Das liegt nicht nur am Titel in einem Spätsommer, der gar nicht viel Anlass zum Lächeln gibt, auch nicht allein am Clownsnasen-Cover. Perry singt darauf vom Regen, den es auszuhalten gelte, bevor der Regenbogen komme, und überschreitet bei allem Verständnis für den Zeitgeist das erwartbare Pensum an Trash.

An ihrer feministischen Position waren schon nach den Hits „I kissed a girl“ und „Last Friday Night“ Zweifel aufgekommen, oft klangen ihre Songs nach Provokationen aus einer vergangenen Zeit. Ihre Fähigkeit zur Selbstironie war beachtlich, nur erschloss sich die mit Plüsch und Lametta dekorierte Welt nicht allen als Terrain der Selbstermächtigung. Mit „Smile“ wollte sie an frühere Erfolge anknüpfen, an die eingängigen Melodien, die das Radio liebte und die ihr vor zehn Jahren fünf Chartplatzierungen einbrachten.

Doch keiner der Songs von „Smile“ ist in die Top 20 der Billboard Charts gelangt. Auf Twittter mehren sich die Analysen: Während Taylor Swift – die mit ihrem neuen Album „Folklore“ auch nicht gerade Weltveränderungslyrik in Umlauf gebracht hat, aber handwerklich überzeugende Indiemusik –, wenigstens vor der Realitätsverweigerung ihres Präsidenten warnt, verteilt Perry Likes dafür. Unpolitisch zu bleiben, ist ihre Entscheidung, und der Erfolg hat ihr lange Recht gegeben. Aber er kommt nicht zurück.

Cardi Bs Song „WAP“ hingegen, der kurz zuvor erschien, belegt immer noch Platz zwei der Billboard Charts und ist seit Wochen Stoff politischer Diskussionen. Die Hiphopkünstlerin hatte ihre Kolleginnen Normani und Rosalía, Mulatto, Sukihana und Rubi Rose, alle unter dreißig, zu einem wilden Fest der Weiblichkeit geladen. Es ging um bevorzugte Sexualpraktiken, sehr feuchte Geschlechtsorgane und die Macht über das eigene Begehren. Mit ihrer Persiflage auf die expliziten Texte amerikanischer Rapper rief Cardi B, die nebenbei noch den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden interviewte, die Hüter der amerikanischen Moral auf den Plan.

Das Kritikerargument, es könne kaum der feministischen Sache dienen, wenn eingeölte Frauen halbnackt herumtanzen und sich als Huren bezeichnen, versandete aber schnell, und die Behauptung, hier geschehe Provokation um der Provokation willen, wurde spätestens beim Hinweis auf die Grundausstattung des Genres hinfällig. Wie Beyoncés Veröffentlichung des Musikfilms „Black is King“ knüpft „WAP“ in einer Zeit, in der die Kommerzialisierung des Feminismus mit ihren ermächtigenden Botschaften voranschreitet, an eine Debatte an. Und wie Beyoncé konnte sich die Sängerin auf ihre Fans aus Kulturen verlassen, denen es an Repräsentation mangelt. So entstehen Hits. Wird die politische Agenda wieder Rüstzeug des Soundtracks der Popkultur? Jedenfalls verändert sie gerade massenhaft die Symbolik weiblicher Selbstdarstellung.

Die niederländische Trendforscherin und Professorin Jacqueline Otten fühlt sich bei „WAP“ nicht zu Unrecht an Rapsongs der Neunziger erinnert. Popmusik ist in weiten Teilen eine Wiederholung des Dagewesenen, und dem Hiphop hat sie als Soundtrack der Massen erfolgreich seinen Platz in der Popkultur verschafft. Aber die neuen Bilder sind drastischer. Aus der lasziven Hure des DJs Frank Ski ist ein ironisierter Machtanspruch geworden. „Cardi B und ihre Rapkolleginnen enteignen männlichen Rap und eignen sich alternative Spielformen an“, sagt Otten. Dass nun ausgerechnet Nacktheit in die Symbolik der Revolte eingeht, ist wohl eine der ironischeren Wendungen der Musikgeschichte.