Am Anfang ist da immer dieser Moment. Wenn man aus den Katakomben des Stadions hochkommt und plötzlich in die riesige Schüssel hinabblickt. Wie ein Radrennfahrer am Gipfel des Berges, den es vor der Abfahrt, hinab über steile Serpentinen, wohlig schaudert. Wie wenn die Achterbahn nach steilem Anstieg in die erste wilde Kurve stürzt. Der brodelnde Lärm, das Licht, die vielen Menschen. Die erste Gänsehaut von vielen an diesem Abend in Hamburg. Mein erstes Bruce-Springsteen-Konzert.

Bei der Ankunft draußen eben noch der scheue Gedanke: „Was machen bloß die ganzen alten Leute hier?“ Wie beim Klassentreffen. An den Gesichtern der anderen erkenne ich, dass die Zeit an mir natürlich auch nicht spurlos vorübergegangen ist. Dieses Gefühl wird sich im Laufe des Abends sowohl verfestigen als auch wieder auflösen. Ein Hauch von Vergänglichkeit weht trotzdem immer wieder durch die sommerheiße Arena.