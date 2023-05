Boom der Latin Music : Die größte Popmacht der Welt?

Latin Music ist die neue Währung der globalisierten Popszene. Erst bringt Rapper Bad Bunny aus Puerto Rico das Kunststück fertig, zum dritten Male hintereinander Sieger der Welt-Jahresauswertung beim Streaming-Platzhirsch Spotify zu werden. Gleichzeitig nennt das US-Magazin „Rolling Stone“, eher als Bibel für Altrocker bekannt, die Sängerin Rosalia den „unkonventionellsten Superstar der Popwelt“. Die Latin-Welle wogt parallel zu den imposanten Erfolgen der südkoreanischen K-Pop-Szenerie. Die jahrzehntelang bestehende Dominanz des westlich geprägten Rock und Pop scheint gebrochen.

Rechnet man die boomenden Soundentwürfe aus Afrika dazu, kommt gerade die junge Popmusik mit viel Druck aus dem Globalen Süden. In der 2022er-Abrufliste führt Bad Bunny aus Puerto Rico mit imposanten 20,4 Milliarden gespielten Tracks allein auf Spotify.

Auch der hierzulande nur unter Kennern bekannte Rauw Alejandro schafft es mit 5,86 Milliarden Abrufen noch in die Top Ten. Selbst Olivia Rodrigo mit ihren 3,49 Milliarden Abrufen landet vor der verbliebenen Britsoul-Heroine Adele, die es auf 3,31 Milliarden Klicks bringt. Taylor Swift kann da gerade noch mithalten. Ansonsten markieren die schnöden Streamingzahlen eine neue Weltordnung im Hit-Geschehen.

Dabei ist das unter „Latin“ gehandelte Vielfach-Genre kein neues Phänomen. Der sehenswerte Dokufilm „Nueva York“ von Regisseur Sergio G. Mondelo verfolgt die einstige Drehscheibenfunktion des Big Apple für hispanische Migrantenwellen aus Puerto Rico, Kolumbien oder der Dominikanischen Republik über viele Jahrzehnte.

Die musikalischen Lebensläufe von Altmeistern wie Tito Puente oder Ray Barretto in „Nueva York – Das New York der Latinos“ zeigen auch, wie sich die Musik in der Diaspora entwickelt hat und welche soziale Kraft sie entfalten konnte. Bis sie schließlich Teil der internationalen Popkultur wurde, mit Superstars wie Gloria Estefan, Jennifer „J Lo“ Lopez oder Shakira.

Nun türmt sich eine neuerliche massive Soundwelle auf, bei der ein Musikindustrie-Schmelztiegel wie New York obsolet geworden ist. Die globalen Vermarktungswege verlaufen längst diverser. Das wurde deutlich bei den letzten Latin Grammys, mit großem Zinnober Mitte November 2022 in Miami zelebriert.

Hier hat Sängerin Rosalia in gleich vier Kategorien gewonnen. Darunter den Preis für das „Beste Album“. Worauf einige Puristen die Augenbrauen lupften: Wieso bedient sich eine Spanierin auf „Motomami“ der Rhythmen der Dominikanischen Republik? Dazu benutzt sie karibische Slang-Ausdrücke und mixt sie mit Traditionen aus dem Flamenco. Ein Fall von kommerziell-kultureller Aneignung in der Latin-Szene? Rosalia selbst kann nur mit den Schultern zucken, bewegt sie sich doch souverän in einem ohnehin Grenzen sprengenden Milieu. Sie hat die eigenen Wurzeln in der Musik Andalusiens mit einem Schub Elektro für die Tiktok-Generation verschnitten. Mit Purismus kommt man heute nicht mehr weit.

Die 30-jährige Songwriterin war im letzten Dezember mit „Motomami“ auf Welttour. Im knappen roten Bühnen-Outfit spielte sie in Berlin vor einem ausverkauften Velodrom. Immerhin rund 12.000 Fans; multikulturell, jung und auf schick gemacht. Wie beim Vorgänger „El Mal Querer“ sind ihre aktuellen Songs ein wilder Ritt. Zwischen Twerks, Liebesliedern und Rap-Nummern durchwatet die moderne, oft widersprüchliche Frau emotionale Höhen und Tiefen. Und darf dabei auch mal komplett albern sein.

Man kann darüber streiten, ob es die betont sinnlich zur Schau gestellte Körperlichkeit ist, die als Gegengift zu den Woke-Debatten in der westlichen Popkultur bei einem breiten Publikum verfängt.

Schließlich trifft digitale Moderne auf einen zuweilen milden Rhythmusteppich, der schon im Tanzschulgroove des Lambada Anfang der 1990er angelegt ist. Eine eher konservative Revolution, die Bodenständiges wachsen und gedeihen lässt. „Bei meiner Musikproduktion spielt eine große Rolle, wie wir Freude empfinden, wenn wir Dinge tun, die wir mögen, wenn wir mit der Person zusammen sind, die wir lieben, wenn wir etwas essen, das wir genießen, oder etwas Unterhaltsames sehen“, sagt etwa Manuel Turizo. „Mein Album „Dopamina“ ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Dopamin-Ausschüttung. Es hat jedem ein gutes Gefühl gegeben. Diesen Ansatz entwickele ich nun mit ‚2000‘ weiter.“