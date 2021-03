Bill Frisell zum Siebzigsten : Jeder Ton eine Melodie

Er ist im selben Jahr wie die Fender Telecaster geboren. Folgenlos konnte das nicht bleiben. Bill Frisell hat auf vielen Gitarren gespielt, elektrisch, akustisch, mit einer Batterie von Fußpedalen, Synthesizern und Effektgeräten. Aber die Telecaster, Mutter aller E-Gitarren, scheint sein natürlicher Partner geworden zu sein. Jedenfalls hat er damit am besten gesprochen. Und das ist wörtlich gemeint. „Music is how I talk“, bemerkte er in einem seiner freundlich gewährten Interviews, bei denen nie etwas herauskam. Zumindest keine großen musikalischen Erkenntnisse. Wer den bescheidenen, bedächtig nach Worten Suchenden verstehen will, muss in seine Musik hineinhören. Da aber gibt es so viel wie bei kaum einem anderen Gitarristen der Gegenwart zu entdecken.

Es liegt vor allem daran, wie er jeden Ton behandelt. Alle sind es ihm offenbar wert, in eine seiner Melodien aufgenommen zu werden. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Bill Frisell aus einem musikalischem Elternhaus stammt und beste musikalische Bildung an der University of Northern Colorado und am Berklee College of Music in Boston genoss, danach aber erst einmal am bitteren Ende von New York City, bei den frechen Schmuddelkindern vom East Village und der zerreißprobenfesten Avantgarde der Knitting Factory landete.

Phrasierungskunst und flirrende Flageoletts

Seitdem kann man in seinem Spiel praktisch alles klingen hören, die unendlichen Weiten des Mittleren Westens wie in den Partituren von Aaron Copland oder Lou Harrison, die aufblitzenden Rückkopplungen eines Jimi Hendrix, die raffiniert einfachen Paraphrasen auf John Lennons Songs oder die kryptisch langgezogenen Klangfäden von Morton Feldman, die man nach einem seiner Konzerte bis nach Hause weiterspinnen kann, um dort in Ruhe darüber nachzudenken. Was man aber vor allem hört, ist die Verwandlung von Tönen in Lyrismen.

Er ist ein Phrasierungskünstler. Die einfachsten Klangverbindungen werden durch die Art, wie er Anfang, Mitte und Ende jedes Tons wahrnimmt und gestaltet, wie er den akustischen Signalen nachhört, sie voneinander durch subtile Pausen trennt oder aneinander reiben lässt, wie er flirrende Flageoletts im Raum schweben lässt – so werden musikalische Strukturen zu reinster Klangfarbenpoesie.

Ein musikalisches Chamäleon

Frisell kann aber auch ganz anders agieren, mit Vernon Reid das ganze elektronische Verzerrungs-Arsenal so explosiv nutzen wie Jackson Pollock alle Malwerkzeuge bei seinem Action Painting. Wie Country Music aus Nashville mit Bebop-Exzentrik à la Thelonious Monk oder der Experimentalkunst aus dem Untertagebau des Pariser Centre Pompidou zusammenfinden, kann man nur bei Bill Frisell erleben.

Man könnte ihn ein musikalisches Chamäleon nennen, das seine Klangfarbe dem grünen Gras von Kentucky so leicht anzupassen vermag wie den Brownstone-Hȁusern in Brooklyn. Wenn das nicht zu sehr nach ästhetischem Kompromiss klänge. Sagen wir es lieber so: Bill Frisell ist ein Souverän in allen Lagen der Gitarre und des euro-afro-amerikanischen Tonsystems. Deshalb kann Bill Frisell auch mit Marianne Faithfull und Paul Motian, mit Arto Lindsay und Ginger Baker, Gavin Bryars und Burt Bacharach arbeiten. Also mit allen. Heute wird er siebzig Jahre alt.