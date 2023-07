Anohni and the Johnsons

Die Sängerin Anohni wurde in England geboren, lebt aber schon seit ihrer Kindheit in den USA. Bild: Secretly Canadian

Das Video zu „It Must Change“, der ersten Single aus Ihrem neuen Album „My Back Was A Bridge For You To Cross“, beginnt mit der Aufnahme eines brennenden Waldes. Als ich es zum ersten Mal sah, gingen gerade die Bilder der Skyline von New York um die Welt, die durch die Waldbrände in Kanada in ein oranges Licht gehüllt war. Ich fand, in dieser ungewöhnlichen Farbe lag eine traurige Schönheit, die man auch in Ihren neuen Songs wiederfindet – ein Unbehagen, ob wir angesichts dieser verhängnisvollen Zerstörung solche Bilder überhaupt noch schön finden dürfen. Wie haben Sie diesen Himmel erlebt?

Ich war zu der Zeit in Holland, ich habe es auch nur in der Zeitung gesehen. Es war einfach beängstigend. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es sah aus wie „Blade Runner“.