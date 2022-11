Band Pavement auf Tour : Wo Indie noch wirklich Indie ist

Aktualisiert am

Die amerikanische Alternativerock-Band Pavement ist für zwei Konzerte in Deutschland zu Gast. In Bremen zeigt sie, warum sie für viele die Indie-Kultur der neunziger Jahre verkörpert.

Es gibt Musikbands, die nicht die Massen bewegen, aber viele andere Musiker dazu animiert haben, selbst aktiv zu werden. Von der New Yorker Formation The Velvet Underground aus den späten Sechzigern heißt es, sie habe in ihrer Zeit vielleicht nur 500 aktive Fans gehabt, aber jeder zweite habe selbst eine Band gegründet. Zwei Jahrzehnte später nahm Pavement eine solche Rolle ein.

Einst wurde dem Quintett aus Kalifornien, das später nach New York umsiedelte, eine ähnliche Karriere wie Sonic Youth und Nirvana zugetraut. Doch es kam anders, Disziplinlosigkeiten und der Widerwille, sich anzupassen, standen einer großen Karriere im Weg. Zehn Jahre nach der Gründung war Schluss, nach fünf guten unter fünf Alben. Eine so hohe Dichte an hochwertigen Veröffentlichungen haben wenige Bands.

Als Pavement am Freitagabend in der Bremer Aladin Music Hall auf die Bühne tritt, ist wieder diese liebenswerten Anarchie zu spüren: Sänger Stephen Malkmus mit seiner aristokratisch-arroganten Art und Drummer Steve West eröffnen das Konzert. Nach und nach betreten auch die anderen die Bühne. Ko-Songschreiber Scott Kannberg mit lichtem Haar und der Figur eines Vaters in seinen Fünfzigern. Neu dabei ist Keyboarderin Rebecca Cole.

Die anarchische Arbeitsweise hinterlässt Spuren

Die beiden Figuren, die am meisten über die Arbeitsweise von Pavement verraten, sind Bassist Mark Ibold, ursprünglich Fan der Gruppe, und Percussionist Bob Nastanovich, den Malkmus einst holte, um den überforderten Drummer Gary Young zu unterstützen. Seit nun also West diese Rolle mehr als zufriedenstellend erfüllt, rennt Nastanovic zwischen Trommeln und Tamburinen über die Bühne und schreit laute Passagen in Mikros, während Gitarrist Malkmus Lärm auf sechs Saiten veranstaltet.

Schon im zweiten Song „Stereo“ bildet sich vorn das typische Neunziger-Indie-Moshpit vor der Bühne: wild und unkontrolliert springende (inzwischen oft etwas betagtere) Fans. Später geht es bei „Type Slowly“, „Unfair“ und dem größten Hit der Band „Cut Your Hair“, der das knapp zweistündige Konzert beschließt, so zu, als wäre die Grunge-Ära gerade erst neu ausgerufen worden.

„Here“ und „Range Life“ sind Mitsinghymnen. Das Bremer Publikum ist überraschend textsicher heterogen. Da gibt es Eltern, die ihre Teenie-Kinder mitgebracht haben, neugierige und kundige Zwanzigjährige und Originalfans ihrer Zeit. Schließlich noch die Sechzigjährigen, die damals schon zu den älteren gehörten.

Von den Kritikern geliebte Band

Doch Pavement haben sich über die Jahre einen beachtlichen Ruf erarbeitet. „Village Voice“ nannte sie die beste Band der Neunziger, auch Autoren von „Rolling Stone“, der ihre ersten beiden Alben zu den 500 Platten der Rockgeschichte wählten, und dem Allmusicguide teilen diese Einschätzung. Das Onlinemagazin „Pitchfork“ nannte „Gold Soundz“, das in Bremen ebenfalls unter dem Jubel der Fans gespielt wird, den besten Song des Jahrzehnts.