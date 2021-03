Grammy Awards : Taylor Swift und Beyoncé räumen ab

Beyoncé ist neue Grammy-Rekordhalterin, die Sängerin H.E.R. wurde für ihren rassismuskritischen Song „I can’t breathe“ ausgezeichnet, Billie Eilish bekam den Preis für die „Aufnahme des Jahres“: Die 63. Grammy Awards in Los Angeles.

Die Sängerin Beyoncé (39) hat bei der Grammy-Verleihung ihre 28. Auszeichnung eingesammelt und damit einen Rekord aufgestellt. Sie habe nun mehr Preise als jede andere weibliche Musikerin in der Geschichte der Grammys, teilten die Veranstalter bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles mit. Bislang hatte die amerikanische Sängerin Alison Krauss (49) mit ihren 27 Grammys diesen Rekord gehalten. Die Auszeichnung für Beyoncé kam in der Kategorie „Beste R&B-Performance“ für „Black Parade“.

Den Grammy für die beste Platte des Jahres sicherte sich Pop-Sängerin Taylor Swift. Das Album „Folklore“ war das erste von insgesamt zwei, das die Künstlerin während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufnahm. Die Auszeichnung in der Kategorie „Aufnahme des Jahres“ sicherte sich die 19 Jahre alte Billie Eilish für ihren Hit „Everything I Wanted“.

Die R&B-Sängerin H.E.R. ist für ihren Song über Rassismus in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet worden. Die 23 Jahre alte Musikerin erhielt den Preis für den besten Song des Jahres. Das Stück „I Can't Breathe“ ("Ich kann nicht atmen") entstand im Zuge der Proteste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze. Der Titel greift einen Satz des durch Polizeigewalt getöteten Afroamerikaners George Floyd auf, der zu einem Motto der Black-Lives-Matter-Bewegung wurde.

Die 63. Verleihung der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, hätte ursprünglich bereits Ende Januar stattfinden sollen, war wegen der zugespitzten Corona-Lage in Los Angeles dann aber in den März geschoben worden. Über die Preisträger in den mehr als 80 Kategorien entscheiden rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy.