50 Cent in Frankfurt : King Kong oder Chandon?

Der stärkste Mann in der Frankfurter Festhalle steht auf der Bühne: 50 Cent, inzwischen ein alter Zirkusbär des Rap, will es nochmal allen zeigen.

Wenn man sagt, der gestrige Auftritt von 50 Cent in der Frankfurter Festhalle sei um Längen besser gewesen als der in der Halbzeitpause des Superbowl zu Beginn des Jahres, heißt das noch nicht viel. In der gigantischen, von Dr. Dre, Eminem und Snoop Dogg angeführten Nummernrevue, die von vielen als letzter Beweis für die Dominanz des Hip Hop im amerikanischen Mainstream begrüßt wurde, kam 50 Cent als letzter an die Reihe und hing, als die Musik seines größten Hits „In Da Club“ erklang, zunächst in einem Bühnenkubus etwas hilflos von der Decke herab, als habe er gerade einen Haushaltsunfall erlitten. Die choreographische Anspielung auf das Video von damals ging schon dadurch verloren, dass unter dem dunklen Shirt vom früheren Sixpack nicht mehr viel zu sehen war.

Endlich auf den Füßen gelandet, tapste er zwischen den Tänzerinnen wie ein blinder Bär durch die Manege, von der alten Leichtigkeit, den kurzen Hüftschwüngen, war nichts mehr zu sehen. Aber er ist ja auch schon 46 Jahre alt, dachte man sich, dem Tod mehrfach von der Schippe gesprungen und hat seit Jahren kein neues Album mehr herausgebracht, von der Bühne war er fast ganz verschwunden. Zuletzt hatte er den Geschäftsmann herausgekehrt, er produziert Musik, zum Teil recht erfolgreiche Serien und Showformate, verkauft seinen eigenen Cognac und Champagner.

Doch nach der Halbzeitpause mag in dem passionierten Hobbyboxer, der das Bild des muskelbepackten Rap-Sängers wie kein zweiter prägte, der Gedanke aufgekeimt sein, es nochmal allen zu zeigen – die Ur-Dramaturgie im Hip Hop. Wenig später wurde eine neue Tour angekündigt, Berlin war sofort ausverkauft, Termine in Köln und Frankfurt kamen hinzu. Jetzt warten mehr als 10 000 Gäste in der tropisch heißen Festhalle auf 50 Cents ersten Auftritt seit zwölf Jahren in Deutschland. Im ersten Rang nehmen noch einige bekannte Deutschrapper mit und ohne Knasterfahrung Platz neben einer Schar von Influencern oder Leuten, die so aussehen, und es kann losgehen.

Es gibt einen Knall, die Musik von „What Up Gangsta“ ertönt und 50 Cent springt quietschfidel auf die Bühne, über dem orangenen T-Shirt trägt er eine dünne Kapuzenjacke, die wohl nur signalisieren soll: Ich bin zurück, war nur kurz weg. In der brütenden Hitze fliegt sie nach wenigen Sekunden ins Parkett. „Fitty“, wie sich der Sänger in der ihm eigenen Aussprache nennt (großgeworden im New Yorker Stadtteil Queens, Kugelfragment in der Zunge), hat seit dem Februar unübersehbar hart trainiert, Schultern und Nacken erinnern an die eines Stiers; blickt man sich um im Publikum, in dem erstaunlich viele Jugendliche mitwippen, kommt man zu dem Ergebnis: Er ist wahrscheinlich der stärkste Mann in der Halle. Einige Sekunden sucht 50 Cent winkend und bouncend seine Mitte, dann ist er im Flow, kann aber zunächst die Assoziation mit einem Sporttrainer nicht ausräumen, welcher den ihn umgebenden Hektar mit reiner Körperpräsenz zu beherrschen versucht. Die Arme im Publikum bleiben oben, dafür gibt es gelegentlich eine Wasserdusche vom Meister der Zeremonie.