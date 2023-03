In Hamburg konnte man sehr gut ausgehen, Anfang der 1990er-Jahre. Aus nicht mehr funktionalen Anbahnungsgaststätten und Absturzkneipen waren mit dem verbliebenen Mobiliar, ein paar Plattenspielern und passendem Personal sozusagen über Nacht phantastische Orte geworden: plüschige Mustertapeten, Hip-Hop und House Music im „Tempelhof“. Reste von roten Samtbezügen, Funk und Rare Groove im „Soulkitchen“. Neuseelandgitarrenpop, wenig Licht und irritierend große Wodkagläser in „Casper’s Ballroom“. Gedränge vor der Theke vom „Sorgenbrecher“, Punk, Gitarrenlärm und ebenfalls Gedränge im „Sparr“, noch mehr aber auf dem Bürgersteig davor. Und man konnte immer noch weitergehen, weitermachen, weiterreden.

Wenn wenig später einige Bands aus Hamburg, deren Personal einen Großteil des besagten Gedränges ausmachte, nicht nur als „Hamburger Schule“ etikettiert, sondern auch unter dem Schlagwort „Diskurspop“ zusammengefasst wurden, war das auch insofern nicht ganz falsch, als an den diversen Theken wirklich sehr viel geredet wurde. Was geredet wurde, war eigentlich immer: wichtig. Das war manchmal etwas angestrengt und vermutlich auch anstrengend, wenn man nicht nur gelegentlich zum Ausgehen nach Hamburg kam. Meistens aber war interessant, was in Sachen Kritik, Pop und Politik dringend besprochen werden musste.