Teuer, matschig und am Ende erinnert man sich an nichts: Warum Musiker Festivals lieben – und auch wir trotz aller Widrigkeiten immer wieder hingehen.

Gar nicht so gemütlich: beim Rock en Seine Festival in Paris Bild: EPA

Letztes Jahr war ich bloß auf einem Festival. Der Weg führte über eine verwilderte Schotterpiste an einem Feld entlang. Wahrscheinlich hätte man auch anders hinkommen können, aber es war nach Auskunft meiner Freundin die kürzeste Route. Mit unseren Stadträdern kamen wir nur schwerfällig voran. Zweimal hielten wir an, um uns mit warmem Bier zu stärken. Als wir das Gelände erreichten, begann es zu regnen. Einige Besucher hatten Umhänge ausgepackt, wie formlose Plastikwesen standen sie in ihren Pfützen, hielten suchend Ausschau nach verlorenen Freunden. Sehr schnell wurde es sehr voll.

Die Band, die ich sehen wollte, die Black Keys, spielten etwa zwanzig Minuten lang, die Sängerin sah mürrisch aus, sicher lag es am Wetter. Während des Auftritts verlor sich unsere Gruppe, gegen Mitternacht gab ich die Suche auf und stand eine Weile, wie lange, lässt sich im Nachhinein schwer bestimmen, allein vor einer Bühne, wo eine Band spielte, deren Namen ich nicht kannte. Später schob ich mein plattes Rad in eine nahe gelegene Unterkunft. Am nächsten Tag sah ich meine Freundin nicht mehr, die Nacht verbrachte sie in einem Van von Leuten, die sie kennengelernt hatte. Wir sprachen noch ein paarmal davon, wie schön das alles war.

In fünf Stunden ausverkauft

Musiker erzählen oft, wie gern sie auf Festivals spielen. Dabei sind sie da nur eine von vielen Bands und die Zuschauer doppelt so betrunken. Auch Fans erzählen im Sommer die ganze Zeit, wie sehr sie sich auf die Festivals freuen. Dabei stehen sie stundenlang vor Toiletten an, zerkratzen sich auf Zeltplätzen die Knie und sind ständig damit beschäftigt, sich zu ärgern, weil sie wieder irgendwas verpasst haben.

Seit Pandemiepause und Energiekrise sind Festivals teuer geworden, manche Tickets kosten in diesem Sommer ein Drittel mehr. An den Eingängen wartet man ewig, weil Mitarbeiter fehlen. Beim Wacken-Festival kamen mehr als 23.500 Gäste gar nicht erst aufs Gelände, das sich gleich am ersten Tag in eine Schlammgrube verwandelt hatte. Trotzdem war die nächste Ausgabe wieder nach fünf Stunden ausverkauft.

Festivals sind so etwas wie die neuen Fluchtpunkte der Wirklichkeit, die Safe Spaces der Popwelt. Je kleiner, desto exklusiver, je geheimer, desto kuscheliger. In Brandenburg feiern die Berliner den ganzen Sommer über auf versteckten Lichtungen, wer hätte das vor zwei Jahren gedacht? Meistens geht es natürlich um viel mehr als die Konzerte. Das merken auch die Musiker, und es gefällt ihnen. So manches läuft beim Festival unter dem Radar – wenn sich die Killers zum Beispiel gerade nicht mehr an ihre eigenen Songzeilen erinnern. Oder wenn der Sänger von Wanda sein T-Shirt nicht mehr wiederfindet. Bis auf die Influencer verzichten sowieso die meisten Festivalgänger auf ihre Dauermedienpräsenz, weil der Empfang zu schlecht ist, das Handy im Zelt verloren gegangen oder das eigene Gesicht zu verknittert.

Wir waren dieses Jahr natürlich wieder auf dem Rockfestival hinter dem Feld. Mit einem zerknautschten, sehr lange in einem Keller gelagerten Zelt. Es fehlte fast nichts.