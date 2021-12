Instagram und Politik : Zeigt her eure Füße

Bei einer Besichtigung des ehemaligen Bundeskanzleramts in Bonn im Jahre 1990 blieb der Erdkundelehrerin ein Objekt besonders in Erinnerung. Auf dem Schreibtisch in Konrad Adenauers original rekonstruiertem Büro standen Thermosflasche und blecherne Brotdose. Symbole eines Rituals, denn Tag für Tag brachte der Kanzler seine Stulle zur Regierungsarbeit mit, zahlte Miete für das vis-à-vis angemietete Zimmerchen, in dem das Bett für einen Mittagsschlaf stand.

Warum das Blechobjekt in Erinnerung blieb? Wohl weil eine Brotdose am Ende mehr über den Staatsmann erzählt als Schriften, Konferenzprotokolle, Ehrungen und große Reden. Es zeigt den Regierenden privat, schildert ihn vielleicht als bescheiden, vielleicht übertrieben sparsam und so nahbar wie den einfachen Beamten von nebenan. Wer die allgemeingültige Brotdose bei einer Führung entdeckt, sagen wir bei einer Klassenreise in der Unterstufe, dem bleibt sie vermutlich eher im Gedächtnis als all der Geschichtsstoff.