Peter Handke in Marbach : Ein Satz, wie in schwäbischen Marmor gemeißelt

Peter Handke im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar Bild: dpa

Etwa dreißig Bücher hat Peter Handke im Laufe seines Schriftstellerlebens übersetzt, von Aischylos, Sophokles und Shakespeare bis zu Genet, Georges-Arthur Goldschmidt, Gustav Januš, Patrick Modiano und Marguerite Duras. Dass der große amerikanische Erzähler Walker Percy überhaupt deutsche Leser gefunden, ist vor allem Handke und seiner Übersetzung von „Der Kinogeher“ zu verdanken. Für Percys Roman „The Last Gentleman“ fand er den kongenial auf Dostojewski anspielenden Titel „Der Idiot des Südens“. Als er ein Gedicht von René Char übersetzt hat, verwendete er einen Reim, für den er sich noch heute schäme, sagt Peter Handke, hebt an, als wolle er nun das ganze Unglück zitieren, nuschelt dann aber schamhaft lächelnd über die schmerzliche Formulierung von damals hinweg. Er ist gut aufgelegt. Er scherzt. Handke, dem man ein entspanntes Verhältnis zum eigenen Werk und dessen Gewicht eben so wenig nachsagen wird wie einen souveränen Umgang mit seinen Kritikern, wirkt geradezu gelöst an diesem Abend für Fabjan Hafner im Deutschen Literaturarchiv in Marbach.

Die Auswahl der Gedichte Hafners, die gelesen werden, überlässt Handke zunächst Zdenka Hafner, der Witwe des 2016 freiwillig aus dem Leben geschiedenen Lyrikers. Das erste Gedicht liest er im slowenischen Original, die übrigen in seiner eigenen Übersetzung, nachdem Zdenka Hafner das Original vorgelesen hat. Wenn er den Moderator Ulrich von Bülow tadelt, dann tut er es milde und nachsichtig, mit geradezu sanftmütigem Spott. Wenn er jemandem ins Wort fällt, dann nur sich selbst, eigene Formulierungen in Fragen stellend, sich den leichtfertigen Gebrauch von Gemeinplätzen vorwerfend.

Das nehmen Sie sofort zurück!

Handke spricht langsam, tastend, als könnte in jedem Satz ein Abgrund lauern, in den er unweigerlich hineinstürzen würde, wäre er nicht auf der Hut. Er sucht auf eine Weise nach Formulierungen, dass es den Anschein hat, es wäre ihm lieber, wenn die Formulierungen ihn fänden. Er möchte nichts Falsches sagen, aber auch nicht immer nur Richtiges. Denn was bedeuten schon richtig und falsch, wenn es um Literatur geht und die Kunst, sie zu übersetzen? Nie, so könnte man denken, ist es ihm weniger ums Rechthaben gegangen als jetzt.

„Das werden wir hier heute Abend nicht klären“, sagt Handke ironisch, als Ulrich von Bülow auf das Wesen der Poesie zu sprechen kommen möchte. „Das nehmen Sie sofort zurück“, zischt er mit gespielter Kälte, als der Moderator Johann Gottfried Herders Theorie über die Ursprünge der Sprache erwähnt. Und als von Bülow in immer neuen Anläufen das Schreiben und das Übersetzen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede befragen möchte, spricht es aus Handke, als wäre er ein gemütlich vor sich hin glimmender Dornbusch: „Dichten ist Dichten, und Übersetzen ist Übersetzen“. Ein Satz fürs Archiv, wie in schwäbischen Marmor gemeißelt.

Fabjan Hafner wurde am 8. Juni 1966 in Klagenfurt geboren, am Tag, als Handkes „Publikumsbeschimpfung“ in Frankfurt uraufgeführt wurde. Er war Schriftsteller, Lyriker, Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Als Kärntner Slowene trug er in sich „einen der tiefsten politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Abgründe im heutigen Europa, einen Abgrund, der in Kärnten zwischen der deutschen und slowenischen Sprache klafft“, wie sein Freund und Kollege Aleš Šteger 2016 in seinem Nachruf auf Hafner schrieb. Um diesen Abgrund zu überbrücken, übersetzte Hafner Werke von Dane Zajc, Maruša Krese, Uroš Zupan, Tomaž Šalamun, Maja Vidmar und anderen ins Deutsche und publizierte über Handke, Florian Lipuš, dessen Roman „Der Zögling Tjaž“ Handke 1981 übersetzt hat, und zuletzt über Christine Lavant. Als vor zwei Jahren Hafners „Erste und letzte Gedichte“ erschienen, herausgegeben und aus dem Slowenischen übersetzt von Peter Handke (F.A.Z. v. 19. November 2020), sollte das Buch in Marbach vorgestellt wird. Corona hat auch durch diese Rechnung einen Strich gemacht.

Jetzt lesen Zdenka Hafner und Peter Handke Gedichte Fabjan Hafners, die zwischen 1982 und 1987 und zwischen 2008 und 2016 entstanden sind. Sie handeln von Fremdheit, Einsamkeit und einer widerspenstigen Sprache, die sich vor allem jenen zu fügen scheint, die „heimisch sind im Lügen“. Handke charakterisiert Fabjans Verse als „Anrufungen des Dunkels, der Stummheit, der Sprachlosigkeit, der Verlassenheit, des Ekels und des Grausens“ und spürt in ihnen eine „menschensuchende, weltoffene Angst“. Ihr Rhythmus, wieder lächelt er ein wenig betreten über den erwartbaren Vergleich, erinnere ihn an den Blues.

Nur das Schreiben ist gefährlich

Zwei Mal an diesem Abend wird ein abgründig schöner Vers von Fabjan Hafner zitiert: „Schreiben von Gedichten / ist Übersetzen / aus einer Sprache / die es nicht gibt“. Handke wird diesen Satz nicht kommentieren. Er ist kein Lyriker, und ein Deuter oder Exeget von Lyrik will er nicht sein. Ein Übersetzer sei vor allem ein Mitspieler, sagt Handke, der sich zeitweilig in die Übersetzungsarbeit zurückgezogen hat wie in einen geschützten Raum. „Übersetzen ist nicht gefährlich, das Schreiben ist höchst gefährlich“, sagt Handke und schaut streng. Jeder weiß, das der Nobelpreisträger auch diesen Satz nicht erläutern wird. Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie nicht, hat ein anderer Dichter einmal gesagt.

Pflichtbewusst und mit Unschuldsmiene wagt Ulrich von Bülow dennoch einen Versuch: Worin denn die Gefahr beim Schreiben liege? „Schauen Sie im Internet nach“, lautet Handkes Antwort. Dann, als sei er selbst ein wenig erschrocken über die rüde Replik, schiebt er begütigend ein „Traurig, aber wahr“ hinterher. Ruhig sitzt Zdenka Hafner neben Peter Handke. Ihr Lächeln ist unergründlich. Eines der Gedichte ihres verstorbenen Mannes, die sie an diesem Abend gelesen hat, ist ein Liebesgedicht und beginnt so: „Gerne würde ich mit Dir, nicht zu lange / wär’s möglich, / wenn es nach und nach sich ergibt, / schweigen“.