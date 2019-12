Notre Dame : Sie schwankt, aber geht nicht unter

Aktualisiert am

Paris, auf der Île de la Cité. Der Vorplatz der Kathedrale Notre-Dame ist abgesperrt mit übermannshohen Metallpalisaden. Zur Kirche hin werden diese noch gut einen Meter höher. Sie umzäunen die gesamte Anlage mitsamt dem am Ostende gelegenen Garten. Alle paar Meter sind Bewegungsmelder installiert. Touristen aus aller Welt schießen Fotos der lädierten Nordfassade. Der Brand war am 15. April ausgebrochen – nun ist Gelegenheit für eine Jahresendbilanz.

Notre-Dame befindet sich noch immer in der sozusagen akuten Rettungsphase. Die Gefahr eines partiellen Einsturzes besteht weiterhin. So werden die achtundzwanzig riesigen Strebebögen nun durch acht Tonnen schwere, „maßgezimmerte“ Rundbögen verstärkt. Diese sind von außen gut sichtbar, wie auch die immense Konstruktion aus Balkenwerk, die über dem an drei Stellen eingestürzten Dach errichtet wurde.