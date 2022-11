Ich komme aus der Landtechnik. Ich habe zu DDR-Zeiten für einen Betrieb gearbeitet, der Mähdrescher, Traktoren oder Anhänger instand gesetzt hat. Davor habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Weder die erste Bank gab mir einen Kredit noch die zweite. Für Bankberater war das sicher ein Problem: Frau, blond, Stahlbau. Ich wollte es und habe einfach weitergemacht. Weil es mit dem Kredit nicht gleich geklappt hat, habe ich erst mal als Niederlassungsleiterin angefangen zu arbeiten. Nach der Wende hatte ich einen bayrischen Unternehmer kennengelernt. Er hat sich in den früheren Betriebsteil eingemietet und eine Niederlassung Ost gegründet. Ich glaube, ich war sein Testobjekt. Er hatte zwei Töchter und wollte mal ausprobieren, was man mit Frauen so erreichen kann. Fast zehn Jahre später habe ich ihm die Maschinen und Bestände abgekauft. Wir haben uns im Einvernehmen getrennt, das war mir wichtig. Ich habe dann das Grundstück gekauft und meine eigene Firma gegründet. Die Banken hatten inzwischen ein anderes Verständnis und haben ja auch gesehen, was ich geleistet hatte. Die Bayern waren lediglich die Geldgeber und sowieso nie vor Ort gewesen. Mein Unternehmen produziert neben klassischen Containern für Lkw in der Entsorgungs-, Abriss- und Schrottbranche viele Sonderbauten.



Ich freue mich über jede Frau in meiner Branche. Da gibt es ein paar, aber nicht viele. Manchmal sehe ich eine Rückentwicklung bei der Jugend. Wir waren jung, selbstbewusst, wollten arbeiten – heute wollen viele ein Kind kriegen, heiraten, nur paar Stunden arbeiten oder zu Hause bleiben. Wir hatten alle eine sehr gute Ausbildung, auch in technischen Berufen. Wir haben sehr jung geheiratet, das war so üblich. Ich mit 19. Mit 24 habe ich ein Kind bekommen. Da war ich schon spät dran. Aber wir haben nie unsere Männer gefragt, was wir machen sollen. Die Männer fanden das auch nicht schrecklich. Die sind ja auch ihren Weg gegangen.



Vor etwa 12 Jahren ist meine Tochter ins Unternehmen eingestiegen. Ich weiß noch, ich saß lange im Büro, habe die Post abgearbeitet, und dann hielt ich ihre Bewerbung in den Händen: „Assistenz der Betriebsleitung“. Mit Lebenslauf und Zertifikaten. Ich habe sie angerufen, wir haben beide geheult, und dann ging es los.



Ich hoffe, das Unternehmen in ein paar Jahren in ihre Hände zu geben. Aber Vollzeitgroßmutter werde ich dann nicht. Das würde meinen Enkel bestimmt überfordern. Ich war ja auch bislang nicht die behütende Großmutter. Ich will mich lieber noch ein paar sozialen Projekten widmen, an Schulen gehen, Auszubildende unterrichten und gewinnen.