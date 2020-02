Oscar-Verleihung : Warum „Parasite“ so überraschend gewonnen hat

Als Jane Fonda den letzten Umschlag des Oscar-Abends aufschlug, verschlug es dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho kurz den Atem. Mit dieser Trophäe hatte er nicht mehr gerechnet, doch da stand es schwarz auf weiß: „Parasite“. Der rasante Film, der Komödien-, Thriller- und Drama-Elemente elegant miteinander verwebt, galt als heimlicher Favorit des Abends. Doch nur wenige, nicht einmal der Regisseur Bong selbst, hatten mit dem wichtigsten Preis dieser Nacht gerechnet.

„Parasite“ hatte im Laufe der Preisverleihung immerhin schon die Auszeichnungen für das beste Originaldrehbuch, die beste Regie und den besten internationalen Film (wie die Kategorie „Best Foreign Language Film“ seit diesem Jahr heißt) abgeräumt. Noch nie ist es in der Geschichte der Academy Awards vorgekommen, dass ein fremdsprachiger Film auch als „bester Film“ ausgezeichnet wird. Auch in der als äußerst starr und eingefahren geltenden Academy ist es also möglich, dass nach 92 Preisverleihungen doch noch etwas gänzlich Neues geschieht.

Grund dafür sind die Veränderungen, die die Academy in den vergangenen Monaten durchlaufen hat. Als Reaktion auf den Vorwurf, zu alt, zu weiß und zu männlich zu sein, erhielten im vergangenen Jahr 842 Filmschaffende aus 59 Ländern Einladungen. Noch 2015 zählte die Academy bei rund 8500 Mitgliedern nur acht Prozent „People of Color“, mittlerweile hat sich die Anzahl auf gut 16 Prozent verdoppelt.

Wenig Diversität

Das mag einen Ausschlag gegeben haben, ebenso die Tatsache, dass die Nominierungen auch in diesem Jahr – außer bei „Parasite“ – wenig Diversität aufwiesen. Und wo sie es taten, gingen die Trophäen an die konventionellen Kandidaten. Cynthia Erivo etwa, nominiert für die beste Hauptrolle und den besten Song im Sklavendrama „Harriet“, ging leer aus.

Der Rest der Veranstaltung verlief in weiten Teilen vorhersehbar: Brad Pitt erhielt den Oscar für die beste Nebenrolle in Quentin Tarantinos „Once Upon a time in Hollywood“, Joaquin Phoenix wurde für seinen gruselig-traurigen „Joker“ ausgezeichnet (und hielt eine empathische Rede, in der er sich für mehr Umweltschutz aussprach und an Mitgefühl und mehr soziales Miteinander appellierte), Renée Zellweger erhielt die Statue für die beste Hauptrolle für ihre Performance als „Judy“ (Garland). Immerhin Laura Dern triumphierte, wenig überraschend, dafür umso verdienter, und holte die goldene Statue als beste Nebendarstellerin im Scheidungsdrama „Marriage Story“ (und vergoss dazu ein paar Tränen bei der Dankesrede, woraufhin es ihr viele im Saal gleich taten).

Das Kriegsdrama „1917“ holte sich immerhin drei Preise, alle in den technischen Kategorien: „Bester Ton“, „Beste visuelle Effekte“ und – völlig verdient – „Beste Kamera“ für Roger Deakins, der dafür sorgen musste, dass die Zuschauer den Eindruck erhielten, all das geschehe gerade “live“, sei also ohne einen einzigen Schnitt aufgenommen.

Doch keiner von denen, die in dieser Nacht auf die Bühne des Dolby Theaters stiegen, war so überwältigt wie Bong Joon-ho, als er mit seiner Filmcrew am Ende der Veranstaltung von Jane Fonda hinaufgewunken wurde.

Bong ist einem westlichen Publikum bereits durch seine Filme „Okja“ (über ein liebenswertes Riesenschwein) und „Snowpiercer“ (über einen Klassenkampf unter den letzten Überlebenden der Menschheit nach der Klimakatastrophe) bekannt. In Los Angeles hatte er an diesem Abend bereits die Trophäe für die beste Regie entgegen genommen. Dabei wirkte er sprachlos, bedankte sich artig und lobte dann überschwänglich Martin Scorsese (dessen Netflix-Film „The Irishman“ trotz zehn Nominierungen leer ausging), den er während des Studiums Film für Film analysiert hatte. Er wolle sich am liebsten eine Kettensäge besorgen und die goldene Figur in fünf Teile zerlegen, „damit jeder dieser großen Regisseure, mit denen gemeinsam ich nominiert wurde, auch ein Stück davon erhält.“

Als er dann zum dritten Mal auf die Bühne ging, brachte er nur noch heraus: „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“. Die Auszeichnung für Bong Joon-ho beweist, dass selbst ein so altes und behäbiges Schlachtschiff wie die Academy noch einen neuen Kurs einschlagen kann.