Wenn der Düsseldorfer Musiker Volker Bertelmann am Sonntag ins Dolby Theatre in Los Angeles geht, wird das keine Premiere sein. Nach 2017 ist er in diesem Jahr zum zweiten Mal für die beste Filmmusik nominiert. Als einer von neun Nominierten der deutsch-amerikanisch-britischen Koproduktion „Im Westen nichts Neues“ kann er in die Fußstapfen des Frankfurters Hans Zimmer treten, der zweimal mit dem wichtigsten Filmpreis ausgezeichnet wurde.

Obwohl Bertelmann gemeinsam mit Dustin O’Halloran für die Musik zur Romanverfilmung „Lion: Der lange Weg nach Hause“ schon einmal beinahe zum Oscarpreisträger geworden wäre, hat er sich in einer ganz anderen Szene einen Namen gemacht – und das unter Pseudonym.