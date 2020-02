https://www.faz.net/-gqz-9wcqs

Oscar-Verleihung 2020 : „Parasite“ im Siegestaumel Aktualisiert am 10.02.2020 - 03:03 Bildbeschreibung einblenden Vier Oscars nimmt Bong Joon-ho für „Parasite“ mit nach Hause, darunter den wichtigsten für den besten Film. Jane Fonda gratuliert. Bild: AFP Die Preise sind verliehen: Joaquin Phoenix und Renée Zellweger sind die besten Hauptdarsteller, Brad Pitt und Laura Dern bekommen ihre ersten Oscars als Nebendarsteller. „Parasite“ legt überraschend einen Siegeszug bis zum Hauptpreis hin. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-hoh-9wcqs Weitersagen abbrechen „Parasite“ heißt der Gewinner des Abends. Der Film des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho über eine Familie, die sich in einem reichen Haushalt einnistet, gewann schließlich sogar den Oscar für den besten Film – es ist das erste Mal überhaupt, dass der Hauptpreis an einen Film geht, der nicht in englischer Sprache gedreht wurde. Auch als bester Regisseur wurde Bong ausgezeichnet. Als bester Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix für seine Verkörperung des „Joker“ ausgezeichnet, jenes Batman-Widersachers mit dem irren Lachen. Die Adaption von Todd Phillips nimmt die Comicgestalt ernst und versieht sie mit düsteren Zügen. Renée Zellweger wurde für ihre Verkörperung von Judy Garland in „Judy“ als beste Hauptdarstellerin bepreist. Brad Pitt gewann einen Oscar als bester Nebendarsteller. Er wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet. Es war die erste Auszeichnung, die bei der 92. Filmpreis-Gala vergeben wurde. Pitt spielt in dem nostalgischen Film über das Hollywood der sechziger Jahre das Stuntdouble eines abgehalfterten Westernstars, den Leonardo DiCaprio verkörpert. Es ist der erste Schauspiel-Oscar für Pitt; 2014 hatte er als Mit-Produzent des Sklavendramas „12 Years a Slave“ einen Oscar für den besten Film bekommen. Der Oscar für die beste Nebendarstellerin geht an Laura Dern. Sie wurde für ihre Darstellung einer kämpferischen Scheidungsanwältin in Noah Baumbachs Drama „Marriage Story“ geehrt. Dern vertritt darin Nicole (gespielt von Scarlett Johansson), die sich von ihrem Noch-Ehemann Charlie (Adam Driver) scheiden lassen will. Es ist der erste Oscar für Dern. „Marriage Story“ ist ein von Netflix produzierter Film. Die Filme „1917“ und „Le Mans 66“ teilen die technischen Kategorien unter sich auf. Die junge isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir bekommt den Oscar für den besten Soundtrack für „Joker“, der beste Filmsong stammt von Elton John für „Rocket Man“. Mehr zum Thema 1/ true Alle Oscar-Gewinner im Überblick Bester Nebendarsteller: Brad Pitt in „Once Upon a Time in Hollywood“ Bester Animationsfilm: „Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando“ Bester animierter Kurzfilm: „Hair Love“ Bestes Originaldrehbuch: Bong Joon-ho und Han Jin-won für „Parasite“ Bestes Drehbuch nach einer Vorlage: „Jojo Rabbit“ Bester Kurzfilm: „The Neighbors' Widow“ Bestes Szenenbild: Barbara Ling und Nancy Haigh für „Once upon a Time in Hollywood“ Bestes Kostümdesign: Jacqueline Durran für „Little Women“ Bester Dokumentarfilm: „American Factory“ Bester Dokumentar-Kurzfilm: „Learning to Skateboard in A Warzone (If You’re a Girl)“ Beste Nebendarstellerin: Laura Dern in „Marriage Story“ Bester Tonschnitt: „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, Donald Sylvester Bester Ton: „1917“, Mark Taylor und Stuart Wilson Beste Kamera: Roger Deakins für „1917“ Bester Filmschnitt: Andrew Buckland und Michael McCusker, „Le Mans 66“ Beste visuelle Effekte: „1917“, Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy Bestes Make-up und beste Frisuren: „Bombshell“, Vivian Baker, Kazu Hiro und Anne Morgan Bester internationaler Film: „Parasite“, Südkorea Bester Soundtrack: Hildur Guðnadóttir für „Joker“ Bester Song: „(I’m gonna) Love Me Again“ aus „Rocket Man”, Elton John Beste Regie: Bong Joon-ho für „Parasite“ Bester Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix für „Joker“ Beste Hauptdarstellerin: Renée Zellweger für „Judy“ Bester Film: „Parasite“ Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-hoh-9wcqs Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Sturm erreicht Süddeutschland +++ Am gesamten Montag Störungen im Bahnverkehr +++ An vielen Schulen fällt der Unterricht aus +++ Die Entwicklung im Liveblog Die Nato wird von einer Mehrheit der Menschen in ihren Mitgliedsstaaten geschätzt. Der Wille zu gegenseitigen Verteidigung aber ist offenbar begrenzt. Von Vandalismus und Bedrohungen berichtet die FDP, nachdem Thomas Kemmerich sich AfD-Hilfe gefallen ließ. Die CDU verweigert dem Linkspolitiker Bodo Ramelow weiterhin die Unterstützung bei einer Neuwahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Nach langen Verhandlungen können nun Experten der Weltgesundheitsorganisation in China das Virus erforschen. Die Zahl der Toten steigt stark – auf mehr als 900.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-02-03T10:24:21Z", "title": "Entt\u00e4uschung f\u00fcr Tarantino und Scorsese", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/bafta-verleihung-in-london-1917-triumphiert-bei-filmpreisen-16614700.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/4216138606/1.6614721/article_teaser_ressortmodul/renee-zellweger-nach-ihrer.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2020-02-03T10:55:55Z", "teaser": "Ren\u00e9e Zellweger und Joaquin Phoenix werden bei den britischen Filmpreisen als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet. F\u00fcr drei der vier favorisierten Oscar-Kandidaten ist die Bafta-Bilanz mager.", "supertitle": "Bafta-Verleihung in London", "source": "dpa\r

", "teaser_img_subline": "Ren\u00e9e Zellweger nach ihrer Auszeichnung", "date": "2020-02-03T10:24:21Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6614700", "payload": {"headline_short": "Bafta-Verleihung in London: \u201e1917\u201c triumphiert bei britischen Filmpreisen", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"AP\", \"last_publication\": \"2020-02-03T11:24:22.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/4216138606/1.6614721/renee-zellweger-nach-ihrer.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2020-02-03T00:20:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Ren\\u00e9e Zellweger nach ihrer Auszeichnung\", \"source\": \"AP\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-03T11:24:22.000+0100\", \"title\": \"65056737\", \"first_publication_date\": \"2020-02-03T00:20:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6614721\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-02-03T10:55:55Z", "committed": "2020-02-03T10:55:55Z", "seo_description": "", "seo_title": "Bafta-Verleihung in London: 1917 triumphiert bei Filmpreisen", "source": "dpa\r

", "first_publication": "2020-02-03T10:24:21.506Z", "teaser_img_id": "1.6614721", "published": "2020-02-03T10:24:21.506Z", "date_changed": "2020-02-03T10:59:06Z", "first_publication_date": "2020-02-03T10:24:21.506Z", "coords": ["51.5093900000000000,-0.1183200000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kino/bafta-verleihung-in-london-1917-triumphiert-bei-filmpreisen-16614700/renee-zellweger-nach-ihrer-16614721.html\", \"image_id\": \"1.6614721\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"AP\", \"last_publication\": \"2020-02-03T11:24:22.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/4216138606/1.6614721/renee-zellweger-nach-ihrer.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2020-02-03T00:20:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Ren\\u00e9e Zellweger nach ihrer Auszeichnung\", \"source\": \"AP\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-03T11:24:22.000+0100\", \"title\": \"65056737\", \"first_publication_date\": \"2020-02-03T00:20:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6614721\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton/kino", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2020-02-08T15:38:36Z", "title": "In Hollywood steigt die Fieberkurve", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/oscar/in-hollywood-steigt-die-fieberkurve-vor-den-oscars-16624025.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/1062810780/1.6624017/article_teaser_ressortmodul/65159024.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2020-02-08T15:46:06Z", "teaser": "Am Sonntag werden in Hollywood wieder die Oscars verliehen und die letzten Vorbereitungen sind in vollem Schwung. ", "supertitle": "Vor den Oscars", "date": "2020-02-08T15:38:36Z", "doc_id": "1.6624025", "payload": {"video_durations": ["26", "26", "26"], "headline_short": "In Hollywood steigt die Fieberkurve vor den Oscars", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-02-08T16:46:06.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/1062810780/1.6624017/65159024.jpg\", \"published\": \"2020-02-07T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-08T16:46:06.000+0100\", \"title\": \"65159024\", \"first_publication_date\": \"2020-02-07T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6624017\", \"subsection_paths\": \"/\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-02-08T15:46:06Z", "published": "2020-02-08T15:38:36.244Z", "video_urls": ["https://www.youtube.com/embed/r2pRaJNgW3o?vq=hd1080", "https://www.youtube.com/embed/r2pRaJNgW3o?vq=hd720", "https://www.youtube.com/embed/r2pRaJNgW3o?vq=hd360"], "teaser_img_id": "1.6624017", "committed": "2020-02-08T15:46:06Z", "date_changed": "2020-02-08T15:46:06Z", "first_publication_date": "2020-02-08T15:38:36.244Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton/oscar"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-02-06T19:23:15Z", "title": "Welche Schauspieler bekommen die Oscars 2020?", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/welche-schauspieler-bekommen-die-oscars-2020-16618997.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1457727906/1.6619029/article_teaser_ressortmodul/teaser-bild-fuer-oscars.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2020-02-07T13:20:20Z", "teaser": "In der Nacht zum Montag werden die wichtigsten Filmpreise der Welt vergeben. Welche Schauspielleistung hat in j\u00fcngster Zeit am meisten \u00fcberzeugt? Unsere Filmkritiker legen sich fest.", "supertitle": "Filmkritiker zu Academy Awards", "source": "FAZ.NET", "date": "2020-02-06T19:23:15Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6618997", "payload": {"headline_short": "Welche Schauspieler bekommen die Oscars 2020?", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"FAZ.NET\", \"last_publication\": \"2020-02-05T18:09:32.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1457727906/1.6619029/teaser-bild-fuer-oscars.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-02-05T17:45:56.885+0100\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"FAZ.NET\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-05T18:09:32.000+0100\", \"title\": \"Teaser Bild f\\u00fcr Oscars\", \"first_publication_date\": \"2020-02-05T17:45:56.885+0100\", \"doc_id\": \"1.6619029\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-02-07T13:20:20Z", "committed": "2020-02-07T13:20:20Z", "seo_description": "", "seo_title": "Welche Schauspieler bekommen die Oscars 2020?", "source": "FAZ.NET", "first_publication": "2020-02-06T19:23:15.602Z", "teaser_img_id": "1.6619029", "published": "2020-02-06T19:23:15.602Z", "date_changed": "2020-02-07T15:08:04Z", "first_publication_date": "2020-02-06T19:23:15.602Z", "coords": [], "image_pages_json": "[]"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton", "dpa_nitf_fixture": ""}]} {"isins": {}, "empty": true}{"docs": [{"doc_type": "job", "create_date": "2020-01-20T00:00:00Z", "title": "Release-Manager (m/w/d)", "url": "https://stellenmarkt.faz.net/job/release-manager-m-w-d.395889455.html?jw_chl_seg=FAZ&feed=premium", "section": "finanzen", "author": "Deutsche Leasing AG", "change_date": "2020-01-20T00:00:00Z", "teaser": "", "date": "2020-01-20T00:00:00Z", "doc_id": "395889455_finanzen", "payload": {"last_crawled": "2020-02-09T23:00:31Z"}}, {"doc_type": "job", "create_date": "2020-01-20T00:00:00Z", "title": "Volljurist (m/w/d) als Referent/in der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung", "url": "https://stellenmarkt.faz.net/job/volljurist-m-w-d-als-referent-in-der-geschaeftsfuehrung.395883305.html?jw_chl_seg=FAZ&feed=premium", "section": "wirtschaft", "author": "Steuerberaterkammer Hessen", "change_date": "2020-01-20T00:00:00Z", "teaser": "", "date": "2020-01-20T00:00:00Z", "doc_id": "395883305_wirtschaft", "payload": {"last_crawled": "2020-02-09T23:00:32Z"}}, {"doc_type": "job", "create_date": "2020-01-19T00:00:00Z", "title": "Junior Projektmanager Personalmarketing (m/w/d)", "url": "https://stellenmarkt.faz.net/job/junior-projektmanager-personalmarketing-m-w-d.389458875.html?jw_chl_seg=FAZ&feed=premium", "section": "wirtschaft", "author": "Raven51 AG", "change_date": "2020-01-19T00:00:00Z", "teaser": "", "date": "2020-01-19T00:00:00Z", "doc_id": "389458875_wirtschaft", "payload": {"last_crawled": "2020-02-09T23:00:32Z"}}, {"doc_type": "job", "create_date": "2020-01-18T00:00:00Z", "title": "Assistenzarzt (m/w/d) Pneumologie (Innere Medizin II)", "url": "https://stellenmarkt.faz.net/job/assistenzarzt-m-w-d-pneumologie-innere-medizin-ii.388795515.html?jw_chl_seg=FAZ&feed=premium", "section": "politik", "author": "Krankenhaus Bethel Berlin gGmbH", "change_date": "2020-01-18T00:00:00Z", "teaser": "", "date": "2020-01-18T00:00:00Z", "doc_id": "388795515_politik", "payload": {"last_crawled": "2020-02-09T23:00:32Z"}}], "numFound": 4}