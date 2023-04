In Agatha Christies „Mord im Orient-Express“ bleibt ungewiss, an welchem Punkt der Reise von Istanbul nach London der Zug angelangt ist, als Hercule Poirot die Passagiere für die große Auflösung im Speisewagen versammelt. Sicher ist nur, dass den mit dem Taurus-Express aus Aleppo reisenden Privatdetektiv bei seiner Ankunft in seinem Hotel in Konstantinopel, wie Istanbul damals noch genannt wurde, ein Telegramm erwartet, das ihn dringend nach London zurückruft. Der Portier beschafft ihm mit Mühe ein Abteil auf dem ausgebuchten Orient Express nach Calais und den anschließenden Transfer nach London.

Die letzte Etappe der Reise war immer ein Anhängsel der im späten neunzehnten Jahrhundert von Georges Nagelmackers, dem belgischen Gründer der Compagnie Internationale des Wagons-Lits, konzipierten Luxus-Reise, die bis heute betuchten Kunden als Inbegriff der Eisenbahnromantik angepriesen wird. Passagiere mussten in Calais oder in Paris aussteigen, um den letzten Abschnitt zurückzulegen. Dem Bedürfnis nach Nostalgie und Luxus entgegenkommend, bietet der auf Nagelmackers’ Vermächtnis bauende Venice-Simplon-Orient-Express jedoch seit vierzig Jahren eine Zug-und-Boots-Verbindung aus London an. Passagiere werden im renovierten Pullmann-Salonwagen aus der Art-Deco-Zeit bei Champagner und geräuchertem Lachs nach Folkestone zur Fähre befördert und dann von Calais nach Paris oder einer der anderen Stationen, von der die Fahrt an eines der verschiedenen Ziele weitergeht, die mit dem Orient-Express erreicht werden können.

Bürokratieaufwand zu hoch

Mit diesem als Hors d’oeuvre beworbenen englischen Abschnitt ist im nächsten Jahr Schluss, zumindest bis auf Weiteres. Der durch den Brexit verursachte Bürokratieaufwand bei der Grenzüberschreitung nach Frankreich veranlasst das Reiseunternehmen Belmond, die englische Etappe aus dem Angebot zu streichen. Wer sich die Traumreise an ein romantisches europäisches Ziel oder gar nach Istanbul leisten will, wird sich mit dem Eurostar abfinden müssen.

Belmond behauptet Kunden ins goldene Zeitalter des Reisens zurückzuversetzen. Deswegen sind Jeans strengstens verboten. Den Begriff „overdressed“ gebe es auf diesen Zügen nicht, heißt es in den Broschüren. Passagiere werden animiert, sich in Schale zu werfen, eine Vorstellung, die eher dem „Gilded Age“ der Neureichen im boomenden Amerika des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts entspricht als dem von der englischen Oberschicht mit dem Getue zerfranster Kragen und geflickter Tweeds demonstrierten Understatement. Das Geschäftsmodell für Nagelmackers’ 1883 lancierten Orient Express war denn auch von einem Amerika-Aufenthalt inspiriert, bei dem der Bankierssohn die hotelähnlichen Schlafwagen kennenlernte, mit denen der Industrielle George Pullmann den gehobenen Fernverkehr mit der Bahn revolutionierte.

Die Ironie bei der jüngsten Wendung in der Geschichte des Orient-Expresses ist, dass der offene Grenzverkehr Bestandteil von Nagelmackers’ Konzept des unbeschwerten, exklusiven Reisens war. Den Passagieren wurde die Fahrt unter anderem mit der Aussicht schmackhaft gemacht, Grenzen ohne Unterbrechung und Kontrollen überschreiten zu können. Damals waren Reisepässe freilich noch nicht erforderlich. Diese Freiheit bestand zu Agatha Christies Zeiten allerdings schon längst nicht mehr. Als der Direktor der Eisenbahngesellschaft in „Mord im Orient-Express“ Poirot mit der Auflösung des ersten Falles beauftragt, fordert der Detektiv als erstes, dass man ihm die Pässe sämtlicher Mitreisenden vorlege.

Man würde denken, dass der technologische Fortschritt die Abfertigung erleichtern würde. In Großbritannien aber ist der Aufwand der Ein- und Ausreise durch die neuen Bestimmungen nach dem Brexit derart beschwerlich geworden, dass nicht nur Belmond abgeschreckt wird. An Ostern haben die zusätzlichen Kontrollen den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Manche Reisende mussten wegen des hohen Aufkommens zwölf Stunden warten. Obwohl auch andere Faktoren wie das Wetter und Streiks eine Rolle spielten, musste Downing Street zugeben, dass die Passkontrollen zur Misere beigetragen hätten. Belmond begründet seine Entscheidung, die Verbindung vom London zum Festland vorerst zu beenden, mit der lange in Aussicht gestellten, nun für den Sommer 2024 erwarteten Einführung zusätzlicher biometrischer Authentifizierungsmaßnahmen, die zu weitere Verzögerungen führen könnten.

Der Aufwand hat sich schon hinderlich auf Klassenfahrten von und nach Großbritannien ausgewirkt. Schulreisen innerhalb der Europäischen Union sind von der Visumspflicht ausgenommen. Seit dem Austritt aus der EU gilt die Befreiung von dieser bürokratischen Hürde, die vor allem Schülern aus Drittländern die Einreise erleichtert, für Großbritannien jedoch nicht mehr. Während früher Personalausweise reichten, sind jetzt Pässe erforderlich. Das macht die Reise für viele teurer mit der Folge, dass Schulen nach Irland ausweichen, um ihren Schülern direkte Erfahrungen mit der englischen Sprache zu vermitteln. Damit zeigt sich wieder, dass die Souveränität einen hohen Preis hat. Von Bram Stokers „Dracula“ und Graham Greenes erstem Romanerfolg „Stamboul Train“ aus dem Jahr 1932 über „Blondinen bevorzugt“ bis zum Bond-Streifen „Liebesgrüße aus Moskau“ wurde in Film und Buch die Romantik von Reisen mit dem Orient-Express beschworen. Die Bürokratie macht nicht nur sie zunichte. Sie schränkt auch das Blickfeld von jungen Menschen ein, denen Klassenfahrten frische Perspektiven bieten.