Olympische Winterspiele : Wir feuern euch an!

Die „olympische Idee“ ist wirklich nur das: eine Idee. Mit der Realität hat sie nichts zu tun, weshalb wir auch gleich damit aufhören könnten, nostalgisch von ihr zu reden. Denn den ersten Kratzer erhielt sie möglicherweise schon 1896 während der Ersten Olympischen Sommerspiele in Athen. Damals zwangen die Briten den einzigen Sportler der britischen Kolonie Australien, einen dreifachen Medaillengewinner, dazu, als Brite anzutreten. Seitdem haben bei dieser Veranstaltung nicht nur Patriotismus und Nationalismus eine Rolle gespielt, sondern auch Wirtschaftsegoismus, Propaganda und Manipulation.

Und doch gucken wir uns diese Spiele im Fernsehen an, krempeln unseren Tagesablauf um, wenn die verrückten Übertragungszeiten es erfordern, lassen uns mitreißen und manchmal sogar zu Tränen rühren. Denn die Athleten selbst machen selten Propaganda, sondern hängen sich auf ganz eigene Weise rein. Weniges verbindet heute so intensiv wie das große Gefühlstheater des Spitzensports. Deshalb haben diese Athleten die einzigartige Fähigkeit, uns für Momente, nun ja, glücklich zu machen. Sie haben übrigens erst spät damit angefangen, mit den errungenen Medaillen Geld zu verdienen. Und für viele dürfte es bis heute schwer sein, sich angesichts der medialen Mechanismen des Starwesens immer als selbstbestimmter Akteur eines weltweit übertragenen und kollektiv bestaunten Schicksals zu sehen. Grund genug, vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking einmal auf uns selbst zu schauen, auf unser Sprechen über Olympia.

Das IOC und autoritäre Regime

Vielleicht können wir damit anfangen, „Olympia“ als ein hochkomplexes Geschäftsfeld mit vielen Interessen zu verstehen. Was etwa das Gewinnstreben großer Konzerne im Zusammenhang mit dem Spitzensport angeht, wäre es sinnlos, es zu verteufeln. Wir leben in einer Welt des Marketings. Merkwürdiger ist da schon, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Macht hat, die Spiele nach eigenen, teils überaus anfechtbaren Kriterien zu vergeben und auf jegliche Transparenz zu pfeifen. IOC-Präsident Thomas Bach, deutscher Olympiasieger 1976 im Florettfechten, hat nicht die geringste Scheu, sich in großer Nähe zu den Machthabern autoritärer Regime zu zeigen. Seit führenden Funktionären des IOC in den späten Neunzigerjahren erstmals Korruption nachgewiesen wurde, ist der Ruf dieser Organisation schlechter geworden. Es gehe nicht mehr um Sport, lautet der Vorwurf, sondern um den Selbsterhalt eines aufgeblähten Systems, das seine finanziellen Interessen mit humanistischen Sprüchen bemäntele.

Parallel zu diesem Imageverlust, der ja ähnlich auch den Internationalen Fußballverband (FIFA) und Chefeinfädler wie Michel Platini getroffen hat, setzt sich die Erkenntnis durch, dass mit Olympischen Spielen nicht die austragenden Städte, sondern nur alle anderen Geld verdienen, allen voran das IOC selbst. 2017 scheiterten klassische europäische Wintersportregionen wie München und Oslo (für 2022) und Graubünden (für 2026) am Veto der Bevölkerung. Bald darauf folgte Innsbruck, dann das kanadische Calgary. Nicht nur der Naturschutz, auch das Misstrauen gegen eine undurchschaubare Sportpolitik, deren Kriterien der Bevölkerung nicht einsichtig werden, spielt dabei eine Rolle. Inzwischen kann man fest damit rechnen, dass die Reaktion auf jede deutsche Olympiabewerbung Züge vom Konflikt um „Stuttgart 21“ trüge.