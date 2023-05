Olaf Scholz nimmt kein Blatt vor den Mund: Mit seinem nun nachträglich in einem Interview gerechtfertigten Beklopptheits-Vorwurf stellt er die Klima-Kleber intellektuell vogelfrei.

Eine neue Deftigkeit holt die politische Sprache ein. Auf andere, psychologisch viel empfindlichere Weise als durch die dilettantische bayerische Kriminalisierung werden die Aktivisten der Letzten Generation durch das Verdikt „völlig bekloppt“ des Kanzlers getroffen. Das ist der Blattschuss gewesen.

Denn der ohne Umschweife erhobene Beklopptheits-Vorwurf aus dem Mund eines Kanzlers und Juristen legt den Anspruch nahe, nur das zu sagen, was alle denken. Und damit im Recht zu sein. Während die Kategorien und Kriterien rechtsstaatlicher Art in dieser Sicht loses Blattwerk vor dem Munde sind, das es erst mal wegzunehmen gilt, um sagen zu können, was ist.