Olaf Scholz im Kanzleramt : Norddeutscher Geist im Kanzleramt

Herkunft, Lebenslauf – Unsinn! Aus Jüterburg oder Königsberg stammen die meisten, und in irgendeinem Schwarzwald endet man seit je.“ Abgesehen davon, dass Gottfried Benn sich hier verschrieben hat und es Jüterbog heißen muss: So ganz egal ist es, wo einer herkommt, ja nun doch nicht; eher schon, wo man endet: Zwar hat die Tatsache, dass Richard Wagner der Tod in Venedig ereilte, literaturgeschichtlich etwas abgeworfen; grundsätzlich hat der Sterbeort für den Lebenslauf aber keine Prägekraft mehr – im Gegensatz zur Herkunft.

Hanseatisch? Aber waschecht!

Aber was heißt „Herkunft“: geboren, aufgewachsen, lange gewirkt oder bloß mal dort gewesen, am Ende vielleicht nur durchgefahren oder einmal übernachtet, was in sehr bedeutenden Fällen immerhin zur Anbringung einer Plakette führt? Dass die Altkanzlerin in Hamburg geboren wurde, bietet jedenfalls noch keine Handhabe dafür, sie als Hanseatin zu bezeichnen, während umgekehrt die hanseatischen Züge an ihrem Nachfolger geradezu waschecht wirken, weil er ja in Hamburg aufwuchs. Allerdings wurde er nachweislich in Osnabrück geboren. Statt der Raute hätte also genauso gut noch einmal die Wahlkampfparole „Der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein“ zum Einsatz kommen können, mit welcher der Finanzjongleur Carsten Maschmeyer 1998 Gerhard Schröder mit ins Amt verhalf (damals für 650 000 Mark), auch wenn Gerhard Schröder gar kein Niedersachse ist, sondern, von der Herkunft her, Ostwestfale, wie übrigens auch der Bundespräsident, treuer Gehilfe einst bei der Agenda 2010 wie Bundeskanzler Scholz, der Niedersachse.

Zwei Niedersachsen, zwei Ostwestfalen

Dass ausgerechnet dieser Niedersachse nicht aus der Hannover-Connection hervorgegangen ist, von der man eine Zeit lang annehmen musste, sie habe das ganze Land im Griff, verstehe, wer will. In höchste Ämter haben es alle drei geschafft; wenn man den gebürtigen Osnabrücker Christian Wulff noch mitrechnet, sogar alle vier, also zwei Niedersachsen, zwei Ostwestfalen, aber kein Hanseat. Jedoch: Betrachtet man die Sache vom Geburtsort her, dann muss man auch Angela Merkel dazuzählen. Es ist eben alles eine Frage der Zuschreibung, „postfaktisch“, könnte man fast sagen und eigentlich auch nur so die Bemerkung verstehen, die Olaf Scholz gelegentlich der Amtsübergabe in Richtung Vorgängerin fallen ließ: dass die „nord-ostdeutsche Mentalität“ auch weiterhin das Kanzleramt und womöglich das Land prägen werde. Nanu, dachte man im ersten Moment, sollte Scholz auch aus dem Nordosten stammen? Obwohl man natürlich wusste, was gemeint war – irgend etwas mit „spröde“, „kühl“ oder „nüchtern“ –, war das schon ein Ding: Sagt der Osnabrücker zur Hamburgerin sinngemäß „wir Nordostdeutschen“, ergänze: sind doch alle gleich. Benn hatte wohl doch recht: Aus irgend einer Gegend stammen die meisten, und im Kanzleramt endet man seit je.