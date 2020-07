Schleichwerbung beim WDR? : Mit dem Logo zur Kamera

Als der Smart-Kleinwagen aus dem Hause Mercedes in der Sonne Sylts zu sanfter Klassik auf den Hof rollt, wirkt es fast wie eine Autowerbung. „Mercedes me – Explore Sylt“, der Name einer E-Auto-Vermietung von Mercedes auf Sylt, steht als Slogan auf dem Kleinwagen. Darüber das Logo von „Wunderschön“, der WDR-Reisesendung, die in dieser Folge Sylt zum Ziel hat.

Bereits zu Beginn der Folge kommt die Marke Smart vor: „Auf Sylt kann man seit einiger Zeit Elektrofahrzeuge leihen. Da machen wir doch gleich mal mit“, sagt die Moderatorin und steigt in einen Smart. Dieser ist dann in Front-, Seiten- und Rückansicht zu sehen. Die Moderatorin fährt mit dem Smart zum Flughafen, um von dort mit dem Flugzeug an einen anderen Ort auf Sylt zu fliegen. „Mit dem Auto sind’s nur fünf Minuten.“ Beim WDR heißt es, der Smart sei bei „einer örtlichen Verleihfirma gemietet“ worden. „Die ‚Wunderschön‘-Magnettafeln, die sich auf dem Mietwagen befinden, hat die Redaktion extra für diesen Zweck anfertigen lassen, um die Aufschriften der Automarke und der Verleihfirma zu überdecken. Dies wurde vor Ort in letzter Sekunde untersagt.“