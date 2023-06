Aktualisiert am

Dem Lokal „Zum Oberwirt“ im oberbayerischen Perach ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte gelungen. Das liegt auch an der Findigkeit des Eigentümers.

Innen und außen ist alles frisch renoviert, aber der Geist des Hauses wurde bewahrt: „Zum Oberwirt“ in Perach Bild: Maria Irl

Im Frühsommer 1883 fährt der Orient-Express zum ersten Mal durch Perach. Der nächste planmäßige Halt, Simbach am Inn, liegt zwanzig Bahnkilometer weiter nach Osten, an der Grenze zu Österreich. Dort bescherte der Fahrplan Kaiser Wilhelm II. anno 1891 einen zehnminütigen Aufenthalt. Woran heute noch gern erinnert wird. Sechs Jahre später war es vorbei mit der Sonderstellung, der Orient-Express von Paris nach Konstantinopel verkehrte fortan über Salzburg. Woran man sich heute nicht gern erinnert. Seit 1986 hält überhaupt kein Zug mehr in Perach.

Das Bahnhofsgebäude der 1400 Seelen zählenden Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Altötting steht leer, dafür ist seit vergangenem Herbst wieder Leben ins Wirtshaus eingekehrt. Früher hatte es hier deren drei gegeben, den Unterwirt, den Ecker und den Oberwirt. Wie es kam, mitten im allgemeinen Wehklagen über das Wirtshaussterben, dass der Oberwirt jetzt wieder zu seinem Ursprung zurückgekehrt ist, lohnt einen Blick. Denn der Weg, der hier beschritten wurde, könnte auch andernorts zum Erfolg führen.