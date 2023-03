So gruselig wie er spielte keiner mehr den Vampir: Max Schreck als Nosferatu in Friedrich Wilhelm Murnaus Film von 1922 Bild: Deutsche Kinemathek

Große Filme altern nicht, sie entfernen sich nur in der Zeit. Das Kino als Kultur- und Lebensform aber wird älter, die Bedingungen seiner Produktion und Re­zep­tion ändern sich. Immer dringender stellt sich deshalb die Frage, wie man das, was in diesem Prozess für die Gegenwart verloren geht, aufbewahren kann. Um die Jahrtausendwende schienen Filmmuseen darauf die endgültige Antwort zu sein, aber ihr Zauber ist verblasst, ihre Besucherzahl stagniert. Doch auch die nationalen und privaten Archive und die Datenbanken der Streamingdienste stellen nur das Produkt, nicht den Erfahrungsraum des Kinos bereit. So richtet sich der Blick derjenigen, für die Film mehr als ein bloßes Konsumgut ist, doch wieder auf die Museen. Deren Räume haben mit der Ki­ne­ma­to­gra­phie immerhin gemeinsam, dass sie der Alltagswelt enthoben und vor ihrem Zugriff geschützt sind.

Die Ausstellung, die der Dresdner Kunsthistoriker Jürgen Müller in der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg eingerichtet hat, widmet sich nur einem einzigen Film, Friedrich Wilhelm Murnaus „Nosferatu“. Längst ist er ein Klassiker, aber als er vor gut hundert Jahren, im Frühjahr 1922, ins Kino kam, war er ein Flop. Der mit großem Aufwand beworbene Film wurde von den Lichtspieltheatern der Ufa boykottiert und von der Witwe des „Dracula“-Autors Bram Stoker mit einer Plagiatsklage überzogen. Schon im August ging die Produktionsfirma Prana in Konkurs; drei Jahre später entschied ein Berliner Ge­richt, dass alle Filmkopien zu vernichten seien. Im Ausland freilich überlebte „Nosferatu“, für die französischen Surrealisten wurde er zum Er­we­ckungs­er­leb­nis, und 1930 kam sogar eine nachvertonte Version ohne Nennung des Regisseurs ins Kino, ein Plagiat des Plagiats.

Die Berliner Ausstellung interessiert sich indessen weniger für die Umstände, unter denen der Film entstand, als für die kunstgeschichtlichen Entwicklungslinien, die in ihm zusammentreffen. Sie schlägt einen weiten Bogen, der von Goyas Ca­pri­chos bis zu Louise Lawler und Tracey Moffatt reicht und in den Zeichnungen und Grafiken Alfred Kubins und den Ar­bei­ten des österreichischen Malers Franz Sedlacek (1891 bis 1945) kulminiert. Dadurch tritt die Regieleistung Murnaus ge­gen­über der Rolle des Produzenten Al­bin Grau, der die Idee zu dem Film hatte, bei dem „Golem“-Autor Henrik Galeen das Drehbuch in Auftrag gab und selbst Kulissen, Kostüme und Plakate entwarf, in den Hintergrund. Grau gründete nach der Prana-Pleite eine weitere Produktionsfirma, aus der er sich bald wieder zurückzog, und verdiente ansonsten als Werbegrafiker sein Geld, bevor er sich okkulten Studien widmete und später als technischer Zeichner für die Wehrmacht arbeitete.

Die kunsthistorische Betrachtung des Vampirfilms fördert, kaum überraschend, Vorbilder zutage, die teils mühelos, teils nur mit einiger Selbstüberredung auszumachen sind. Dass sich der einstige Kunststudent Murnau beim Look des Biedermeierstädtchens Wisborg und der weiblichen Hauptfigur Ellen von Caspar David Friedrich inspirieren ließ, haben schon die Filmkritiker der Nachkriegszeit erkannt. Jürgen Müller fügt ein neues Aper­çu hinzu, denn die Haltung, in der Murnaus Held Hutter nach der ersten Nacht in Nosferatus Schloss auf einem Sessel ruht, stammt tatsächlich aus Goyas „Tantalos“-Radierung. Für eine weitere Einstellung ließ der Re­gis­seur, wie aus dem erhaltenen Skript hervorgeht, ein Gemälde des deutschen Romantikers Georg Friedrich Kersting auf dem Set exakt nachbauen.

Andere Einflüsse sind schwerer nachzuweisen. Sedlaceks Nachtstücke und ge­spens­ti­sche Interieurs stammen größtenteils aus den Dreißigerjahren, sind also von „Nosferatu“ beeinflusst statt umgekehrt. Kubins Albtraumbilder waren zur Entstehungszeit des Films Allgemeingut, wie man an „Caligari“ und dem „Go­lem“ sehen kann, aber Murnau orientierte sich weniger motivisch als atmosphärisch an ihnen; er ahmte ihre Schattenspiele nach, nicht ihre Figuren. Ganz anders Grau, dessen Kreidezeichnung „Peregrinus“ ein Ab­klatsch von Kubins „Krieg“-Druck ist und der sich auch bei den Motiven für seine „Nosferatu“-Kampagne bei dem böhmischen Expressionisten bediente.

Aber Murnaus Lichtkunst blieb von Graus Eklektizismus unberührt. Noch den heutigen Betrachter überwältigt die Klarheit, mit der in „Nosferatu“ Räume und Bewegungen gegliedert sind. Eben daraus resultiert die Vielschichtigkeit des Films, der psychoanalytisch, politisch, massenpsychologisch (bei Kracauer) und sogar antisemitisch gedeutet worden ist. Insofern holt auch die ikonologische Untersuchung, die Müller anstellt, aus dem Werk nur heraus, was sie vorher hineingelesen hat. Auf den Stellwänden der Ausstellung scheint die Verklammerung von Filmstills und Zeichnungen, Gemälden und Plakaten zu funktionieren, aber schon im Katalog fällt sie wieder auseinander. Die An­strengung, „Nosferatu“ anhand von Einzelbildern motivisch dingfest zu ma­chen, gleicht dem Versuch, Wasser in ein Sieb zu schöpfen: Die Essenz fließt durch, was hängen bleibt, gehört nicht dazu.

Ob der Vampirismus, wie Hartmut Böhme in einem Katalogaufsatz behauptet, ein Phänomen der Moderne ist, wäre noch zu diskutieren; schließlich trinken die Toten in der Unterwelt schon bei Homer frisches Blut. Auf jeden Fall ist der Vampir ein Ki­no­phä­no­men, dessen Wirkung seit hundert Jahren andauert. Was Murnaus Film wirklich ausgelöst hat, kann man nur durch andere Filme erfahren, von den Se­rien­pro­duk­ten mit Bela Lugosi und Christopher Lee bis hin zu Godards Geschichtstableau „Deutschland Neu(n) Null“, in dem ein Zitat aus „Nosferatu“ die Reise von Eddie Constantine in die Ruinenwelt der sterbenden DDR begleitet: „Als er die Brücke überquerte, kamen ihm die Ge­spens­ter entgegen.“ Diese Brücke zu überqueren bleibt die Herausforderung jeder Ausstellung, die dem Kino historisch auf die Spur kommen will.

Phantome der Nacht. 100 Jahre Nosferatu. Sammlung Scharf-Gerstenberg, Berlin; bis zum 23. April. Der Katalog kostet 48 Euro.