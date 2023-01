Besuch im NOEMA-Observatorium : Der schärfste Blick ins All

Schritt für Schritt steigen wir langsam den letzten Anstieg hinauf, loses Geröll, das unter unseren Füßen knirscht und das wegrutscht, sobald man nicht aufpasst. Das passiert unserer kleinen Wandergruppe immer wieder. Dann muss man achtgeben, von den wegspringenden Steinen nicht getroffen zu werden. Die engen Serpentinen sind mit Seilen gesichert, nach einer Viertelstunde sind wir am Fenster „la fenêtre“ vorbei, das die aufragenden, vertikal strukturierten Felsen zu unserer Rechten durchbricht, und haben die Kante erreicht, die uns den Blick öffnet: wenn wir uns umdrehen ins Tal, das von watteartigen Wolken gefüllt ist wie ein großes bis zum Horizont reichendes Meer, aus dem Berggipfel wie Inseln ragen. Und vor uns sehen wir das Plateau de Bure, eine der ausgedehntesten natürlichen Hochebenen Europas, rund zwei Quadratkilometer groß. Wir sind nun 2550 Meter über dem Meeresspiegel, überragt nur vom 2709 Meter aufragenden Pic de Bure, einem der höchsten Gipfel des Dévoluy-Massivs in den französischen Alpen, von der nächsten großen Stadt Grenoble knapp zwei Autostunden entfernt.

Dort auf dem Plateau schimmern, aus der Entfernung noch winzig klein erscheinend, silbern zehn Schüsseln – wie eine Kolonie von Alien-Geschöpfen, die sich kollektiv an der morgendlichen Herbstsonne erfreut. Die zehn Schüsseln sind Teleskope, die zusammen das NOEMA-Observatorium bilden, das vom deutsch-französisch-spanischen Institut für Radioastronomie im Millimeterbereich (IRAM) betrieben wird. Es beobachtet das kalte Universum, molekulares Gas etwa, das von jungen Sternen aufgewirbelt wird, oder Galaxien, deren Strahlung Milliarden von Jahren durch das All unterwegs gewesen ist, bis sie uns erreicht.

Begleitet werden wir vom Bergführer Renato, der uns mit seinem Geländewagen aus dem Skiort Super-Dévoluy bereits so weit den Berg hochgefahren hatte, wie es sein Allradantrieb erlaubte. Außerdem von Karin Zacher, die beim IRAM für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und eine geübte Bergwanderin ist. Und von Ana López-Sepulcre, die als Astronomin beim IRAM arbeitet und viermal im Jahr als „astronomer on duty“ die Beobachtungen der Teleskope überwacht und koordiniert. Alle drei kommen regelmäßig auf das Plateau, und jedes Mal sind sie wieder beeindruckt vom Anblick des Observatoriums über den Wolken.

Die Teleskope wachsen nun mit jedem Schritt und entpuppen sich schließlich als eindrucksvolle 15 Meter große Giganten, die futuristisch wirken, obwohl das älteste von ihnen bereits 36 Jahre alt ist. Schon 1983 begannen hier oben Astronomen mit dem Bau des Observatoriums, zunächst vor allem, um junge Sterne und deren Heimatwolken in unserer Milchstraße mit hoher Empfindlichkeit und Detailschärfe beobachten zu können. Die Idee hinter solchen Observatorien, die aus mehreren Teleskopen bestehen und als „Interferometer“ bezeichnet werden, ist, deren Daten so miteinander zu kombinieren, dass aus den kleineren Teleskopen ein viel größeres Teleskop simuliert wird. Je größer ein Teleskop ist, desto feinere Details können am Himmel aufgelöst werden. Die Größe des simulierten Teleskops entspricht dem weitesten Abstand, den je zwei der Einzelteleskope voneinander einnehmen.