Nobelpreis für Annie Ernaux : Das Ich und die Notwendigkeit

Was für eine phantastische Entscheidung! Für die Literatur, für all ihre Leserinnen und Leser und jene, die es noch werden – und natürlich für die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux selbst, die am Donnerstag, als die Schwedische Akademie anrief, zunächst gar nicht ans Telefon gegangen war, sondern es immer nur hatte klingeln hören. Kameras filmten die französische Schriftstellerin dann, wie sie ihr Haus in Cergy-Pontoise verließ. In dunklem Mantel und einem rosarotem Schal um den Hals ging sie denen entgegen, die auf sie warteten. Und ihr Gesicht verriet dabei jene Mischung aus tiefem Ernst, Scheu und Stolz, die ihr eine unnachahmliche Aura und Größe verleihen – und die man exakt so auch in ihren Büchern findet.

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Denn Annie Ernaux’ Bücher erzählen von Annie Ernaux: direkt, klar, ohne Umschweife, radikal. In einer Weise, die die Autorin, seit sie Mitte der Siebzigerjahre mit dem Schreiben begonnen hat, selbst erfunden hat: Als „Ethnologin ihrer selbst“ betrachtet sie sich von außen und reflektiert dabei die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen ist. Sie schreibt an der Schnittstelle von Literatur und Soziologie, verwandelt private Erinnerungen in eine gesellschaftliche Erzählung – öffnet den Raum der Autofiktion also auch immer für möglichst viele andere, wenn sie von sich spricht: Annie Thérèse Blanche Ernaux, geborene Duchèsne, zur Welt gekommen am 1. September 1940 in Lillebonne. Ihre Eltern – der Vater arbeitete ursprünglich als Knecht – hatten einen Laden mit Café in Yvetot in der Normandie, Annie besuchte ein Mädchenpensionat und war die Erste in ihrer Familie, die an einer Universität studierte. Scham wurde für sie zum prägenden Gefühl. Scham für ihre einfache Herkunft.

„Ich habe nicht wirklich den Eindruck, mutig zu sein“

Und die Sprache bot ihr die Möglichkeit, dieser Herkunft zu entkommen – oder es wenigstens zu versuchen: „Wenn ich als Kind probierte, mich besser auszudrücken, hatte ich immer das Gefühl, mich in einen Abgrund zu stürzen“, schreibt sie. Schon in der Schule sprach sie nicht mehr Dialekt wie die Eltern, sondern lernte „richtiges Französisch“. Zu Hause sorgte das oft für Streit, wurde das Distinktionsmittel Sprache auch zur Waffe im nie endenden Kampf, sich loszusagen.

Als sich am Donnerstag in ihrem Verlag Gallimard in Paris die Flügeltüren öffneten und die Nobelpreisträgerin den Raum der Pressekonferenz betrat, jubelten die Umstehenden. Und sie jubelte auch, freute sich. „Ich bin sehr bewegt“, sagte die 82-Jährige. „Sie sollten wissen, dass das etwas ganz Großes für mich ist. Der Nobelpreis erscheint mir zwar noch nicht ganz real, aber es ist richtig, dass ich eine neue Verantwortung spüre.“ Es gehe darum, weiter zu kämpfen, „in Bezug auf Frauen und in Bezug auf die Beherrschten“, auch wenn die Literatur nicht unbedingt „eine unmittelbare Wirkung“ habe, um Dinge zu ändern. Natürlich sei aber ihre Literatur politisch.

„Ich habe aber nicht wirklich den Eindruck, mutig zu sein“, so Ernaux in Paris, überhaupt sei es nicht um Mut gegangen, sondern um eine Notwendigkeit. Mutig sei für sie eine Frau wie die französische Politikerin und Holocaustüberlebende Simone Veil gewesen, die 1975 das Gesetz zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs zur Abstimmung brachte.