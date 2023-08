Aktualisiert am

Harald Schmidt ist für viele durch seine langjährige Karriere im Showgeschäft immer noch Kult. Das weiß auch der WDR und hat sich entschlossen, frühere Ausgaben seiner Sendung „Schmidteinander“ wieder auszustrahlen. Das Satire- und Comedy-Format lief von 1990 bis 1994 und wurde von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, der 2020 gestorben ist, moderiert.

Gelöscht wird nichts

Laut WDR ist der Humor an einigen Stellen aber nicht mehr zeitgemäß und könnte als diskriminierend wahrgenommen werden. Deshalb blendet der Sender eine Tafel ein, bevor die alte Sendung startet: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt“, wird der Zuschauer dort laut verschiedenen Medienberichten informiert. „Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.“ Zu so einem Schritt hatte sich der WDR zuletzt auch bei alten Sendungen des Komikers Otto Waalkes entschlossen.

Video starten Intro : „Schmidteinander“ Video: Moviepilot, Bild: Picture Alliance

„Im Falle einer Ausstrahlung werden die Sendungen in ihrer ursprünglichen Form gezeigt, Inhalte werden nicht gelöscht“, so der Sender. Selten stoße man dabei auf Passagen, die aus heutiger Sicht als diskriminierend empfunden werden können. Aus Sicht des WDR mache dies eine Einordnung erforderlich. „Dazu nutzen wir in diesen Ausnahmefällen Hinweistafeln zu Beginn der Sendung und ordnen das Format entsprechend ein.“

Mehr zum Thema 1/

„Weltklasse! Ein echter Schmidteinander-Gag“, kommentierte Harald Schmidt die Maßnahme in der „Bild“-Zeitung. „Nur schade, dass der selige Feuerstein das nicht mehr erlebt hat.“