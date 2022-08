Attacke bei Vortrag : Offenbar Messerangriff auf Salman Rushdie

In Chautauqua im Bundesstaat New York wurde Salman Rushdie auf offener Bühne körperlich angegriffen und offenbar mit einem Messer verletzt.

33 Jahre nach der iranischen Todesdrohung wurde Salman Rushdie am 12. August 2022 in Chautauqua im Bundesstaat New York von einem Unbekannten angegriffen, anscheinend mit einem Messer. Bild: AP

Der Schriftsteller Salman Rushdie ist von einem Angreifer verletzt worden, als er am Freitagmorgen kurz vor elf Uhr New Yorker Ortszeit einen Vortrag in der Stadt Chautauqua im westlichen Teil des Bundesstaats New York halten wollte. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press war Zeuge, als sich im Vortragssaal der Chautauqua Institution ein Mann vor Beginn der Veranstaltung auf den Schriftsteller stürzte. Anscheinend attackierte er Rushdie mit einem Messer. Der Schriftsteller stürzte zu Boden, der Angreifer wurde überwältigt.

Seit der Veröffentlichung des Romans „Die satanischen Verse“ 1988 wird der 1947 in Bombay geborene Schriftsteller von radikalen Muslimen mit dem Tod bedroht, weil sie die Darstellung des Propheten Mohammed in Rushdies Roman als blasphemisch bewerten. Der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini verkündete 1989 einen gelehrten Rechtsspruch nach islamischem Recht, eine sogenannte Fatwa, die den Tod über Rushdie verhängte und die Muslime in aller Welt aufforderte, das Urteil zu vollstrecken. Ein Kopfgeld von umgerechnet 3 Millionen Dollar wurde ausgesetzt. Auch nach Khomeinis Tod hat die iranische Führung die Todesdrohung nicht widerrufen.

Rushdie lebt seitdem unter Personenschutz. Im Jahr 2000 siedelte er aus Großbritannien in die Vereinigten Staaten über. In Chautauqua sollte Rushdie mit Henry Reese diskutieren, dem Gründer des größten Call-Center-Unternehmens der Vereinigten Staaten. 2004 rief Reese in Pittsburgh die City of Asylum ins Leben, eine Wohltätigkeitsorganisation, die in der Industriestadt in Pennsylvania Schutzräume für verfolgte Schriftsteller aus aller Welt unterhält.

Mehrere hundert Zuschauer waren Zeugen des Angriffs. Der Saal wurde geräumt. Über Rushdies Verletzungen ist noch nichts Näheres bekannt.