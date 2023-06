Youtube will mit seinen Primetime Channels nun auch in Deutschland an den Start gehen. Bild: Reuters

Nachdem die Internet-Plattform Youtube im November 2022 ihr kostenpflichtiges Streaming-Angebot Primetime Channels in den USA freigeschaltet hat, soll der Kanal nun auch in Deutschland an den Start gehen. Dazu ging das Unternehmen Partnerschaften mit vier privaten Sportsendern, vier weiteren privaten Spartenkanälen, aber auch dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD Plus ein.

Ingo Vandré, der Geschäftsführer der ARD Plus GmbH, erhofft sich, laut einer offiziellen Unternehmensmitteilung, „eine feste Präsenz und Reichweitenausbau in der YouTube Community“.

Eingespeist würden „eine große Auswahl der beliebtesten und erfolgreichsten TV-Filme, Serien, Shows, Dokumentationen und Kinderprogramme der ARD, die nicht mehr in der ARD-Mediathek verfügbar sind. Mit dabei: das größte Tatort-Archiv“. Dadurch verdient das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein zweites Mal Geld mit Inhalten, die bereits gebührenpflichtig sind.

Youtube, eine Tochtergesellschaft von Google mit Firmensitz in Kalifornien, verzeichnet in Deutschland laut Marktforschungsinstitut GfK (Growth from Knowledge) etwa 49 Millionen erwachsene Nutzer monatlich.