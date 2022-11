Von der Azoren-Vergangenheit unbelastet, trat vor acht Jahren ein unerschrockenes Popkultur-Trio an, Popmusik mitten im weiten Atlantik zu etablieren. Ausgehend vom „La Bamba“-Plattenladen, hatte Luis Banrezes aus der Not heraus die zündende Idee. „Oft genug war in der Altstadt der absolute Totentanz“, erinnert er sich. Zusammen mit zwei Kumpels aus Porto hob er das Tremor-Festival aus der Taufe. „Ich bin der Einzige von uns, der ständig auf den Azoren lebt. Daher darf ich sagen: Ponta Delgada (Hauptstadt der Insel São Miguel, d. Red.) war tot. Hier wurde gearbeitet. Doch es gab kein kulturelles Leben, keine Lebendigkeit.“ Trotz imposanter Theaterbauten oder dem Showpalast Coliseu Micaelense, aus den 1910er-Jahren mit seinen Rängen und imposanter Akustik. Die Alten schwelgten in Erinnerungen, die Jungen gingen weg. Allein in den USA und Kanada soll es eine Million Menschen mit azorischen Wurzeln geben. Kein Wunder also, dass Kanada ein Konsulat in Ponta Delgada unterhält.

Die örtlichen Behörden belohnten die wenig schmeichelhafte Analyse der „La Bamba“-Crew mit 5000 Euro Startgeld. „Ab 2015 wurden die Azoren in den Linienplan der Low-Cost-Airlines aufgenommen. Ryanair und Co. durften landen. Damit veränderten sich die Verhältnisse grundlegend. Plötzlich herrschte Aufbruchstimmung. Neue Bars und Geschäfte öffneten. Wir kamen mit unserem Festival zur rechten Zeit.“ Unter portugiesischen Musikfans gilt das in der ersten Aprilwoche stattfindende Tremor-Festival längst als cooler Tipp für den Frühlingsbeginn, der hier mit milden 17 Grad aufwartet.