Neuer Banksy-Bildband : Mit Hummus Mauern überwinden

Seit 2017 betreibt der Graffiti-Künstler Banksy sein „The Walled Off“-Hotel in einem Teil von Bethlehem, der von Israel kontrolliert wird, auf einstigem palästinensischen Territorium. Das im Wortsinn ummauerte Hotel mit der werbewirksam „schlechtesten Aussicht der Welt“ – nämlich auf die Absperrung an der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland – ist selbst eine Kunstinstallation, längst touristische Attraktion für Besucher aus aller Welt. Von 2017 bis 2020 hat Banksy dafür eine Edition gestaltet, exklusiv als Souvenirs für Gäste im Geschenkeladen des Hotels zu kaufen. Damit blieb er, der vermutlich 1974 im englischen Bristol geboren wurde, dem Prinzip der Verknappung seiner Arbeiten treu, das neben der bis heute gewahrten Anonymität Banksys Markenzeichen ist.

Dieser singuläre Nippes von der Westbank zeigt die Befestigungen in einem ziemlich bröckeligen Zustand. Und ab und an erscheint in den kleinen Plastiken aus Polymerharz eine Kapuzenfigur, die Graffiti an die Wände schreibt oder sprayt. Bemalt sind sie einzeln und sichtbar liebevoll von lokalen Kunsthandwerkern unter der Anleitung Banksys – auf manchen der Stücke finden sich Graffiti von ihm selbst en miniature wieder: unaggressive, ironische Mimikry der realen Mauer in Palästina. Klar ist, was er, der sich ganz prinzipiell als ein sozial agierender Künstler versteht, demonstrieren will: Mit dem maroden, von knallbuntem Schrift- und Schablonenschmuck bedeckten Aussehen nimmt er die Beseitigung dieser Absperrung, die trotz aller Proteste besteht, bildlich vorweg in den winzigen Kunstwerken.

Der womöglich dubiose Beigeschmack der jedenfalls ja kommerziellen Objekte wird immer wieder von ihrem Witz konterkariert: „Make Hummus Not Walls“. Insgesamt existiert eine Auflage von rund 150 Exemplaren; inzwischen ist sie längst ausverkauft. Manche davon gibt es mehrfach, in unterschiedlicher Gestaltung, was sie jeweils zu Unikaten macht. Die Erlöse dafür flossen in den Unterhalt des „Walled Off“-Hotels. Nun hat sie ein grafisch sehr apart gestaltetes opulentes Kunstbuch des flämischen Autors Marc Pairon, das von der Charles Catteau Foundation in Belgien herausgegeben wird, unter dem Titel „Banksy – The Walled Off Art Editions Are Sold Out!“ versammelt. Die rund neun bis dreizehn Zentimeter hohen Mauerstückchen sind darin auf zweihundert Fotografien dokumentiert, als von Sammlern begehrte Rarissima.