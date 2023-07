Vielleicht kommt der Moment noch, an dem die Frankfurter das wichtigste Bauprojekt des gar nicht mehr so jungen Jahrhunderts in ihrer Stadt als Verheißung begreifen und nicht als Zumutung. Vielleicht wird es an dem Tag so weit sein, an dem die Architektenwettbewerbe für das neue Schauspielhaus und die neue Oper entschieden sein werden und hoffentlich überzeugende Ergebnisse gezeitigt haben. Vielleicht wird sich bis dahin die Einsicht durchgesetzt haben, dass die bestehende Theaterdoppelanlage trotz aller nachvollziehbarer Anhänglichkeit an das prägnante und mittlerweile denkmalgeschützte Wolkenfoyer nicht zu retten ist.

Der neue Oberbürgermeister muss sich mit der Gegenwart beschäftigen, in der er nicht mit großem Beifall für die von ihm favorisierte Standortvariante namens „Kulturmeile“ rechnen kann. Sie schien schon abgeschrieben, ist nun aber in zweimonatigen Verhandlungen der Stadt mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der Frankfurter Sparkasse wiederbelebt worden. Das Areal im Bankenviertel, auf dem die Sparkasse ihren Hauptsitz hat, steht nun doch für einen Theaterneubau zur Verfügung. Eine entsprechende Absichtserklärung, ein „Letter of Intent“, sei unterschrieben worden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Demnach soll zwischen der Wallanlage und dem nördlichen Abschnitt der Neuen Mainzer Straße das Schauspiel mit 750 Plätzen errichtet werden. Die Oper wird wiederum ein paar Hundert Meter weiter südlich einen Neubau am bisherigen Standort des Schauspiels am Willy-Brandt-Platz erhalten.

Auf die Fraktionen im Römer kommt es an

Die lautstarken Anhänger einer Sanierung der maroden und deshalb von sofortiger Schließung bedrohten Theaterdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz werden trotz des Verhandlungserfolgs von Josef nicht aufhören, den längst getroffenen und im Koalitionsvertrag der aktuellen Rathaus-Mehrheit bestätigten Beschluss für einen Abriss infrage zu stellen und alle katastrophalen Erfahrungen, die beispielsweise Köln mit der Sanierung seiner Oper macht, zu ignorieren; auch der Hinweis der Nutzer der Doppelanlage, dass deren in unterschiedlichen Bauphasen seit 1904 mehr schlecht als recht ergänzte Substanz nicht sanierungsfähig sei, übergeht man nonchalant. Unterstützung erhalten die Abrissgegner, die mit dem Totschlagargument der Grauen Energie hantieren, von bekannten Frankfurter Architekten; diese haben ihrerseits einst nicht gezögert, sich den Abriss weit bedeutenderer Bauwerke, als es die an drei Seiten unansehnlichen Städtischen Bühnen sind, zunutze zu machen, um eigene Hochhauspläne zu verwirklichen.

Wichtiger für den weiteren Verlauf der Debatte wird ohnehin sein, wie sich die Fraktionen positionieren, die die Mehrheit im Frankfurter Stadtparlament bilden. SPD und FDP haben sich zuletzt für die sogenannte Spiegelvariante ausgesprochen, die einen Neubau des Schauspiels mitten in der Wallanlage vorsieht, schräg gegenüber von der Oper, die auch in dieser Planung am bisherigen Standort des Schauspiels errichtet werden soll.

Die Spiegellösung hat den Nachteil, dass ihr etliche große Bäume zum Opfer fielen und dass die wichtigste Grünanlage der Stadt entstellt würde. Unwahrscheinlich, dass sich gegen diese unzeitgemäße Planung nicht breiter Widerstand von Klimaaktivisten regen würde – und geradezu ausgeschlossen, dass die Kommunalpolitik angesichts solcher Proteste nicht einknicken würde. Die Grünen haben das erkannt, sind jedoch mit Blick auf die übrigen Varianten, zu denen auch Abriss und Neubau am alten Standort zählen, so uneins und unentschlossen, dass ihre Regierungsfähigkeit infrage steht. Die oppositionelle CDU, die ihrerseits mehrere Meinungswechsel hinter sich hat, hatte zuletzt eine Einigung mit den öffentlich-rechtlichen Geldinstituten befürwortet. Josef möchte die Union aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung des Projekts einbinden.