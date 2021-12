Neue Adaptionen der Kaiserin : Die Wiederauferstehung der Sisi

Aktualisiert am

„Sisi“ 2021, in der RTL-Serie gespielt von Dominique Devenport (vorn) Bild: RTL

Sisi ist wieder da. In neuen Serien und Romanen und bald auch wieder im Kino. Die alten Filme laufen eh zu Weihnachten. Wer braucht so viel Kaiserin? Und was wird aus der, die Romy Schneider gespielt hat?