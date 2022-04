Neu im Kino : Heimisch und unheimlich

Aktualisiert am

Norwegische Kinder entwicklen übernatürlichen Fähigkeiten, und ein französischer Patriarch will selbstbestimmt sterben. Ein Horrorfilm und ein Drama aus Europa.

Rakel Lenora Fløttum und Sam Ashraf in dem Film „The Innocents“. Bild: Capelight Pictures / Mer Film

Kinder können grausam sein. Das ist nicht neu, es ist in Horrorfilmen ein beliebtes Motiv. Kinder sind ein idealer Träger für das Böse: Opfer, die zu Tätern werden. In „The Innocents“ beginnt es vergleichsweise harmlos. Die neunjährige Ida kneift heimlich ihre ältere Schwester Anna. Anna ist Autistin, sie kann sich nicht artikulieren.

Peter Körte

Die Familie ist umgezogen in eine Hochhaussiedlung am Waldrand. Ida lernt einen gleichaltrigen Jungen kennen, der telekinetische Fähigkeiten hat. Sie werfen eine Katze aus dem obersten Stockwerk das Treppenhaus hinunter, der Junge bricht dann dem Tier, das noch schwach zuckt, mit einem Tritt das Genick.

Spätestens da hat sich zur Gewissheit verdichtet, dass es noch schlimmer kommen wird. Eskil Vogt, der die Drehbücher für Joachim Trier (kürzlich Oscar-Kandidat mit „Der schlimmste Mensch der Welt“) geschrieben und bei „Blind“ Regie geführt hat, braucht für diese Ahnungen keine kruden Signale. Er entwirft langsam und gründlich eine Welt in der Welt.

Die Kinder bleiben für sich, Interaktion mit den Erwachsenen findet kaum statt. Auch die Siedlung ist ein Kosmos für sich: keine Stadt, kein Gewerbe in der Nähe, nie sieht man hier jemanden arbeiten. Vogts wirksamstes Mittel jedoch ist das Sounddesign von Gustaf Berger und Gisle Tveito, das alle subtilen Register des Bedrohlichen umfasst, das nie schrill wird oder auf Schockeffekte setzt.

Grausame Kinder

Es ist, als sickerten die Geräusche und Klänge unmerklich ein, erreichten einen oft nur halbbewusst. Einige Elemente, die zum Horrorgenre gehören, werden einfach weggelassen. In Vogts Szenario wird nichts erklärt. Da ist kein Ort, kein Gegenstand, kein finsteres familiäres Erbe, keine dunkle Macht, die den Fähigkeiten der Kinder und dem Geschehen einen wie immer gearteten Sinn verliehen. Die Kinder entdecken, wozu sie fähig sind, sie werden sich dessen staunend bewusst.

Entsprechend wenige visuelle Effekte braucht der Film. Ein Stein, der nicht lotrecht zu Boden fällt, ein Strahl aus dem Wasserhahn, der durch ein Fingerschnippen zur Seite gelenkt wird. Der Junge verdreht die Augen, sein Blick wird starr, Anna und Aisha, die sagt, sie verstehe, was das autistische Mädchen sagt, wirken wie Schlafwandlerinnen. Und selbst Ida, die zuschaut, die keine der okkulten Fähigkeiten besitzt, deren Handeln den Gesetzen der Physik gehorcht, hat einen Blick, der einem nicht geheuer ist.

Zu den telekinetischen und telepathischen Fähigkeiten gehört auch eine Art Fernhypnose: Der Junge kann Menschen dazu bringen, etwas zu tun, was er will. Diese Kräfte gleichen gefährlichen Spielzeugen. Sie führen die Kinder über moralische Grenzen, die ihnen auch in ihrem Alter geläufig sind.

Denn sie wissen, was sie tun

„The Innocents“ ist daher auch ein zwiespältiger Titel. Sie wissen, dass sie Dinge tun, die man nicht tut. Zugleich sind sie nicht alt genug, um die Folgen ihres Handelns zu ermessen. Sie agieren, als wäre alles nur ein gefährliches Spiel – und als stellte sich heraus, wenn sie zum Abendessen nach Hause müssen, dass alles nur in einer Phantasiewelt geschehen ist.

Die Erwachsenen sind im Film Statisten. Zwei alleinerziehende Mütter, die wenig Konturen gewinnen, von den abwesenden Vätern wird nicht mal gesprochen. Die Eltern von Anna und Ida kümmern sich zwar, lassen aber auch viel laufen. Schuldbewusst sagt die Mutter einmal, dass sie Ida damit überfordere, auf die ältere Schwester zu achten. Als die ersten schrecklichen Folgen sichtbar werden, ahnen sie nicht mal, dass ihre Kinder damit zu tun haben.

Eskil Vogt lässt es zwar, weil das zum Genre gehört, zu einem ungewöhnlichen Showdown kommen. Aber der Film hat keine pädagogische oder soziale Botschaft und auch keine Auflösung. Er lässt das Unheimliche hervortreten, das im Handeln dieser Kinder liegt. Es wirkt ziemlich lange nach.