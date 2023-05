Neue Architektur in New York

Neue Architektur in New York :

Neue Architektur in New York : Ein Saurier für die Zukunft

Es regnete in New York am vergangenen Wochenende, wobei das Wort Regen nicht genau be­schreibt, was dort passierte. Der Atlantik schien sich von oben in die Stadt zu stürzen. Die Straßen verwandelten sich in Canyons, am Riverside Drive waren die Pfützen so tief, dass dem Gegenverkehr meterhohe Wasserfontänen auf die Windschutzscheiben klatschten und man nicht wusste, ob man noch auf der Straße oder schon im Hudson River fuhr.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Einige Stars, die auf der anderen Seite des Central Park bei der Met Gala erwartet wurden, hatten sich in Müllsäcke einwickeln und von ihren Mitarbeitern durch die Straße tragen lassen, was vielleicht nicht nur der Geheimhaltung ihrer Kostüme, sondern auch dazu diente, dass diese nicht aufweichten. Vor dem neuen Flügel des American Museum of Natural History staksten die Passanten wie erboste Flamingos durch die Pfützen, in denen ihnen das Wasser von oben in die Schuhe lief, und hielten grimmig ihre Regenschirme fest.