Nemi El-Hassan und der WDR : Salomonische Entscheidung?

Es sei „eine schwierige, schwierige Abwägung“, sagte der WDR-Intendant Tom Buhrow, als er vor dem Rundfunkrat des Senders die Entscheidung erläuterte, die Journalistin Nemi El-Hassan nicht mit der Moderation der Wissenschaftssendung „Quarks“ zu betrauen, sie aber vielleicht hinter der Kamera arbeiten zu lassen. Eine schwierige Abwägung ist es in der Tat. Denn hier geht es um einen Einzelfall und um Grundsätzliches. Es geht um die Frage, welche Einstellungen Nemi El-Hassan persönlich vertritt und um den fundamentalen Grundsatz, dass Judenfeindlichkeit, dass Rassismus und Intoleranz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur keinen Platz haben dürfen, sondern es dem Grundauftrag der Sender entspricht, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten und diese zu verteidigen. Das gilt für jede einzelne Mitarbeiterin, für jeden Mitarbeiter, vor und hinter der Kamera.

Das im Fall von Nemi El-Hassan zu beurteilen, ist für den WDR-Intendanten Buhrow deshalb so schwer, weil sich die Journalistin von ihrer Teilnahme an der antisemitischen Al-Quds-Demonstration in Berlin im Jahr 2014 und von Judenhass allgemein in aller Deutlichkeit distanziert und bekundet hat, dass sie sich heute für ihr damaliges Verhalten schäme. Sie hat aber auch bis in die jüngste Vergangenheit auf Instagram Beiträge für gut befunden, also „geliked“, die von Antisemitismus geprägt sind. Soll man das mit Gedankenlosigkeit erklären?

Die Likes wurden erst kürzlich entfernt

Die Bild-Zeitung hat die Beiträge aufgezählt: Jubel über den Ausbruch sechs palästinensischer Häftlinge aus einem israelischen Gefängnis, darunter, wie es heißt, Mitglieder der terroristischen „Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden“ und des „Islamistischen Dschihad in Palästina“, die an tödlichen Attacken gegen israelische Zivilisten beteiligt gewesen seien. Einer der Ausbrecher soll zusammen mit anderen im Jahr 2006 einen achtzehnjährigen Israeli entführt und mit einem Kopfschuss ermordet haben. Ein Aufruf, Israel zu boykottieren, kam hinzu, sowie der Befund, Palästina müsse „vom Fluss bis zum Meer“ befreit werden, was die Auslöschung Israels bedeutet. Die Likes unter diesen Beiträgen hat Nemi El-Hassan erst in den letzten Tagen entfernt.

Wer sich so verhält, hat den Rubikon überschritten. Dem Vorsitzenden des WDR-Rundfunkrats, Andreas Meyer-Lauber, ist zuzustimmen, wenn er sagt: „Antisemitische Positionen können und dürfen im WDR keinen Platz haben.“ Er sagte aber auch, er wünsche sich – dies mit Blick auf Wortmeldungen von Rundfunkratsmitgliedern, die meinten, man dürfe in einer solchen Frage im WDR nicht zwischen Positionen vor oder hinter der Kamera unterscheiden –, eine für alle Seiten akzeptable Lösung.

Es geht um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Akzeptabel für alle Seiten? Für Nemi El-Hassan, für ihre mehr als vierhundert Unterstützer aus der hiesigen Twitter-Blase, die in einem offenen Brief eine „rassistische“ Kampagne wittern und meinen, Nemi El-Hassan werde ihrer Herkunft wegen verfolgt und angegriffen und müsse vom WDR engagiert werden? Und zugleich für all jene, die der Überzeugung sind, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender in dieser Frage keinen faulen Kompromiss eingehen darf? Das kann es nicht geben.

Um eine „rassistische“ oder „rechte“ Kampagne geht es hier nicht. Es geht nicht um die Herkunft von Nemi El-Hassan. Es geht um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für den alle ARD-Sender, das Deutschlandradio und das ZDF (von dem wir auf die Frage nach der früheren Mitarbeit Nemi El-Hassans beim Portal „funk“ nur eine lapidare Antwort erhalten haben) einstehen müssen. Nicht nur in diesem Fall.