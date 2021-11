Nachlass von Roger Willemsen : Er war viele

Roger Willemsen war nicht nur in der Welt des Fernsehens erfolgreich und beliebt, sondern auch literarisch talentiert. In Berlin archiviert man nun 39 Meter seines schreiberischen Nachlasses.

Ein alter Spruch sagte mal, Fernsehen mache dumm. Der weniger bekannte, viel originellere Nachsatz dazu lautet: nicht jene, die es gucken, sondern jene, die es machen. In gewissem Sinn ist der Moderator, Publizist, Essayist und Filmproduzent Roger Willemsen ein halbes Leben lang vor diesem Satz davongelaufen. Denn eigentlich war der Fernsehprofi Willemsen immer ein Schreibender.

Man darf es also eine Korrektur der trägen öffentlichen Wahrnehmung nennen, dass die Akademie der Künste in Berlin den im Jahr 2016 Verstorbenen jetzt als Schriftsteller vorstellte, nämlich mit der Präsentation seines Nachlasses, den die langjährige Freundin Insa Wilke den Archivaren der Akademie vor zwei Jahren anvertraut hat. Und man sieht: die imposanten Reste eines nomadenhaften Schreib­lebens. Es werde rund fünf Jahre dauern, so die Leiterin des Literaturarchivs Gabriele Radecke, das alles zu erschließen, aber auf der Website der Akademie kann man schon jetzt verfolgen, was bisher getan wurde. 157 Aktenordner. Mappen, Notizhefte, Reiseaufzeichnungen, dazu Briefe, Fotos, Taschenkalender, immer im selben Format, alles zusammen 39 laufende Meter. Es ist das Rohmaterial für 36 Bücher, zweitausend Interviews, hunderte von Sendungen.

Ansteckender Enthusiasmus und gefühlvolle Gedanken

Was genau den jungen Mann des Jahrgangs 1955 umtrieb, sein Leben in Wörter zu verwandeln, geschriebene und gesprochene, wird man erst wissen, wenn sich jemand durch das Material gewühlt hat, aber der von Insa Wilke moderierte Abend mit Freunden und Weggefährten gab einen ersten Einblick. Wir wissen also, dass der zweiundzwanzigjährige Student Kafka, Gottfried Keller und Jean Paul las und über seine Lektüren in einem eigenen Heft („Bücher – ein Tagebuch“) Aufzeichnungen verfasste. „Ich fühlte mich gemeint und erkannt“, sagte der Lektor Jürgen Hosemann über die Zusammenarbeit mit Willemsen. Sein Enthusiasmus sei ansteckend gewesen, so seine ehemalige Büroleiterin Julia Wittgens. Und Matthias Brandt, der Auszüge aus seinen Büchern las, vergab das ungewöhnliche Lob, er, Roger Willemsen, habe auf der Bühne die Fähigkeit gehabt, „gleichzeitig zu denken und zu fühlen“.

Ein bewegendes Zeugnis kam von der Journalistin Nadia Nashir, der Mitbegründerin des Afghanischen Frauenvereins, die Willemsen zu seinem rastlosen humanitären Engagement für Afghanistan motivierte, etwa: Brunnen zu bauen, nicht nur einen, fünf oder zehn, sondern: hundert Brunnen! Er habe das wahre Afghanistan erkannt, sagte Nashir, „er hat in unsere Seelen geschaut“.

Roger Willemsen war also nicht nur einer, der immerzu schrieb. Er war auch nicht nur der Intellektuelle, dem es gelang, virtuoses Fernsehen zu machen und es anschließend hinter sich zu lassen. Er war – in seiner Einsamkeit und seiner Geselligkeit, in der Nähe und der Distanz – so viele Menschen auf einmal, dass es für mehrere Leben gereicht hätte.