Nachhaltige Baustoffe : Lasst uns die Zukunft auf Kohl, Pilzen und Popcorn bauen!

Wer am Mittelmeer Urlaub macht, kennt die braunen, borstigen Bälle, die der Wind oft vor sich hertreibt. Neptunbälle heißen sie und entstehen aus abgestorbenen Seegrasfasern, die durch die Wellenbewegungen zusammengepresst werden. Die Bälle sind mehr als ein kurioser Anblick, sie eignen sich nämlich als Dämmmaterial, das konventionellen Dämmstoffen wie erdölbasierten Polyurethanplatten oder Mineralwolle überlegen ist: In der Herstellung sind sie energieärmer, sie schaffen ein besseres Wohnklima und können am Ende ihres Lebens bedenkenlos kompostiert werden.

Das Dämmen mit Seegras ist nur eine von vielen Ideen, die die Baubranche nachhaltiger machen kann. Daran arbeiten ganz unterschiedliche Akteure, von Wissenschaftlern über große Firmen bis hin zu kleinen Unternehmern. Sie experimentieren mit Gemüseabfällen, Pflanzenfasern, Seegras, Hanf und sogar recyceltem CO2.