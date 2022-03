Nachhaltig investieren : Auf der Suche nach der grünen Rendite

„Gier ist richtig. Gier funktioniert.“ Die Worte des Investmentbankers Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas im legendären Hollywood-Klassiker „Wall Street“, haben das Mantra des Geldverdienens an der Börse für viele Jahre geprägt: Cash ist alles, was zählt. In der goldenen Ära der Wall Street in den Achtzigern mag das gegolten haben. Heute weht jedoch ein anderer Wind in der Gesellschaft – und auch an der Börse. Nicht mehr mit der Entlassung von Mitarbeitern, verpesteter Umwelt oder schlechten Arbeitsbedingungen soll eine Rendite verdient werden, sondern mit fairen Gehältern, der Achtung von Menschenrechten und dem Schutz der Natur.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Das Gute boomt am Finanzmarkt. Die Nachfrage und das Angebot nach nachhaltigen Geldanlagen ist in den vergangenen Jahren explodiert: Green Bonds, grüne ETF, Mikrokredite und Impact Investing sind nur wenige Wortfetzen und Produkte, mit denen Sparer und Privatanleger mittlerweile beim Scrollen auf Twitter oder bei ihrem Bankberater konfrontiert werden. Das Versprechen der Industrie ist so simpel wie verlockend: Geld verdienen und dabei Gutes tun.

Wer das erste Mal sein Geld nach ethischen und sozialen Kriterien anlegen will, sollte zu Beginn einige Fragen beantworten: Wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit in der Geldanlage überhaupt? Soll nur ein kleiner Teil in nachhaltige Anlagen fließen oder der größte? Aber auch die Frage, was Nachhaltigkeit für einen persönlich überhaupt bedeutet, ist sehr wichtig. So legt ein Investor unter Umständen mehr Wert auf die Umwelt und will nicht in fossile Energieträger investieren. Einem anderen Anleger sind dagegen vor allem faire Arbeitsbedingungen und Diversität wichtig. Wieder andere setzen den Fokus auf eine gute Unternehmensführung, um Bilanzskandale möglichst zu vermeiden. Denn entgegen der Annahme vieler beschränkt sich das Thema nicht nur auf die Ökologie. In der Finanzbranche wird die Nachhaltigkeit daher auch mit den drei Buchstaben ESG abgekürzt, die stellvertretend für die Umwelt (Ecological), das Soziale (Social) und eine gute Unternehmensführung (Governance) stehen.

Eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe des Magazins der F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ Jetzt abonnieren

In der Vergangenheit gab es immer wieder die Befürchtung, dass eine ethische und moralische Geldanlage den Verzicht auf Rendite bedeutete. Das wurde damit begründet, dass bestimmte Sektoren oder umsatzstarke Unternehmen keinen Einzug in nachhaltige Portfolios gefunden hätten. Dieses Vorurteil gilt inzwischen als ausgeräumt. Nachhaltige Indizes und Fonds performen nicht zwingend schlechter als solche ohne ethischen und ökologischen Fokus. Im vergangenen Jahr erzielte der Weltaktienindex MSCI World eine Rendite von 20 Prozent, sein nachhaltiges Pendant schlug die Performance sogar um 15 Prozent. Auch wenn das längst nicht für alle nachhaltigen Produkte gilt, gibt es einige Argumente, die langfristig für eine gute Wertentwicklung nachhaltiger Anlagen sprechen.

Mehrere Hundert Titel gleichzeitig