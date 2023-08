Die drei wichtigsten deutschen Künstler des 19. Jahrhunderts – Caspar David Friedrich, Carl Blechen und Adolph Menzel – sind im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt gut vertreten. Nach der soeben zu Ende gegangenen Auftaktausstellung zum Friedrichjahr 2024 mit dem Leitgestirn der Romantik ist nun Menzel an der Reihe, von dem man jedes nur denkbare Thema schon einmal gesehen zu haben meint. Doch weit gefehlt – mit „Shake­s­peare-Hype im 19. Jahrhundert. Adolph von Menzels gezeichnete Begeisterung“ werden die zwei Seelen und Herzen in der Brust – abgesehen vom unnötigerweise teilanglifizierten Titel der Schau – glücklich gemacht, nämlich das der Kunst- wie auch der Theaterliebhaber.

Großes Drama in allen Techniken

Die formale Begründung hinter der Ausstellung ist rasch berichtet: Obschon zwischen dem Tod Shakespeares und der Geburt Menzels 199 Jahre liegen, gehört zu dessen „Allumfassenheit“, die Theodor Fontane bei seinem Freund diagnostizierte und die im Grunde eine Konzentration seines Lebensmottos „alles Zeichnen ist nützlich und Alles zeichnen auch“ in einem einzigen Wort darstellt, sein lebenslanges Faible für das Theater und dessen Bildwelten. Mit 21 Jahren, 1836, beginnt Menzel am ersten Höhepunkt des von Meiningen ausgehenden deutschen Shakespeare-Fiebers, Skizzen nach Aufführungen von dessen Stücken anzufertigen. In den folgenden fünfzig Jahren wird er nie ablassen, seine zahlreichen Theaterbesuche in den unterschiedlichsten Techniken wie Zeichnung, Tonholzschnitt und Radierung zu bannen. So gut wie alles davon ist nun in der Schau durch großzügige Leihgaben des Kupferstichkabinetts Berlin mit seinem weltgrößten Menzelbestand zu sehen, nahezu alles so gut wie unbekannte Werke.

Lediglich Menzels allererster visueller Kommentar zu Shakespeares Werken war eine Auftragsarbeit für die Gebrüder Vogel Reproduktionsanstalt, doch auch dieser Arabeskenrahmen für Werke von „King Lear“ bis „Richard III.“ geht schon weit über die bloße Abbildung des berühmten Wohnhauses in Stratford-upon-Avon und Tragödienmasken hinaus: Unter einer dekadenten Kaiserblume dringt ein blutiger Dolch in den Kopf einer Medusa, die genauso gut das Haupt eines zu tötenden Tyrannen sein könnte, während allerlei Pucks, Luftdämonen und Oberons den dichten Chiaroscuro-Rahmen besiedeln.

Welcher der wahre Shakespeare wäre, wusste auch Menzel nicht

Alles Folgende sind Eigenaufträge. Wer dann noch weiß, dass Menzel kein Wort Englisch sprach und sich sämtliche Werke in der Schlegel-Tieckschen Übersetzung, alle Bildquellen etwa zum Wohnhaus in Stratford, die bekannte Renaissance-Grabbüste in der dortigen Kirche und die sogenannte Darmstädter Totenmaske des Dichters (in Kopie ausgestellt), teils mühselig besorgen musste, schätzt die tiefgehenden Auseinandersetzungen des Autodidakten mit dem Dramenstoff umso höher.

Tatsächlich beteiligt sich Menzel überhaupt nicht an Spekulationen seiner Zeit über Shakespeares Persona, er setzt sich preußisch protestantisch allein mit dem Schrifttum auseinander – eine konsequent antivoyeuristische Distanznahme und eine wohltuende Absenz von Persönlichem ist allen ausgestellten Werken anzuspüren.