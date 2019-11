Sorge vor Schädlingen : Insekten im Museum

Papierfischchen sind unglaublich schnelle, aber auch unglaublich schüchterne Tiere. Das Exemplar von Bill Landsberger hat gerade hinter einem Stück Filterpapier Deckung gesucht. „Na, wo steckst du?“, fragt Landsberger das Papierfischchen und rüttelt vorsichtig an der durchsichtigen Plastikschale. Das Papierfischchen, von der plötzlichen Bewegung aufgescheucht, zeigt sich kurz in seiner ganzen Größe – beachtliche fünfzehn Millimeter. Dann verschwindet es wieder hinter dem Filterpapier, in seiner Löchrigkeit Dokument der Zerstörungswut des Tierchens.

Papierfischchen mögen klein und scheu sein – den deutschen Museen jagen sie momentan große Angst ein. Sie gehören zu den wenigen Lebewesen, die Zellulosefasern verdauen können. Deswegen hält Landsberger sie an seinem Arbeitsplatz, im Rathgen Forschungslabor in Berlin, neben Kleidermotten und Brotkäfern. Diesen Schädlingen verdankt Landsberger seine Stelle und die Museen viel Kummer. Allein in Berlin gibt es etwa fünfunddreißig Insektenarten, die die wertvollen Gemälde, Skulpturen und Felle weder als Kunst noch als Kulturgut, sondern als Nahrungsquelle ansehen.

Wie man die Tiere in den fünfzehn Museen und neunzehn Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Fressen hindern kann, damit beschäftigt sich Landsberger. Er ist für das sogenannte Integrated Pest Management (IPM) in den Berliner Museen verantwortlich. Ein Schädlingsvermeidungskonzept, das in der westlichen Kultur- und Kunstwelt aufkam, als man in den Achtzigern feststellte, dass es nicht nur für die Insekten ungesund ist, Exponate mit Gift zu behandeln.

Splintholzkäfer im Parkettboden

In den meisten Häusern passierte in Sachen Schädlingsvermeidung jahrelang nichts, nachdem man sich darauf geeinigt hatte, möglichst keine giftige Blausäure und Methylbromid mehr zu verwenden. Ein Großteil der Museen und Depots macht auch heute nicht viel, um die Insekten vom Fressen abzuhalten. Zeit und Geld sind zu knapp, die Mitarbeiter zu wenige, die Sammlungsstücke zu zahlreich. Stephan Biebl, freier Sachverständiger, Schädlingsbekämpfer in fünfter Generation und seit fünfundzwanzig Jahren in Museen tätig, sagt: „Die meisten rufen erst an, wenn die Papierfischchen schon die Drucke angefressen haben.“

Dabei fängt ein Befall schon viel früher an, oft Jahre vorher, aber wenn niemand Zeit hat, um sich über Holzmehlhäufchen und Larvenhäute zu wundern, haben die Insekten Raum, sich auszubreiten. Auch Landsbergers Stelle wurde nicht in weiser Voraussicht geschaffen. 2008, so erzählt der Biologe, hätten ein paar bedeutende Persönlichkeiten im Ethnologischen Museum in der Hauptstadt eine private Führung erhalten. Im Depot wollten sie einen Blick auf tibetanische Reissäcke werfen. Als sie die Kiste öffneten, wurden sie Zeugen eines massiven Kleidermottenbefalls.

Hinzu kamen die Probleme im Bode-Museum. Nur fünfzehn Monate nachdem das Haus im Oktober 2006 wieder eröffnet worden war, musste das Obergeschoss schließen – im neuen Parkettboden hatten sich Splintholzkäfer eingenistet. Die Insekten befallen normalerweise nur frische Hölzer, so dass die Kunstwerke unbeschädigt blieben. Trotzdem wartete die Museumsleitung drei Monate mit einer öffentlichen Stellungnahme. An den Wellen, die die Nachricht schlug, ließ sich erahnen, warum. 2009 entschied sich Landsbergers Chef, IPM auszuprobieren.