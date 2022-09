50 Jahre nach Olympia-Attentat : Deutsche Schande

Ein Polizeibeamter sichert im Olympischen Dorf in München den Block, in dem Terroristen am 5. September 1972 die israelischen Geiseln festhalten. Bild: dpa

Eine von den Hinterbliebenen rechnet vor: Deutschland hatte doch sechs Millionen Juden umgebracht, konnte aber nicht mit acht Palästinensern fertig werden? Nein, das konnte es nicht. Oder wollte es nicht? Das arabische Attentat im Münchner Olympiadorf am 5. September 1972 mit sofortiger Tötung von zwei Mitgliedern der israelischen Mannschaft, der Gefangennahme von neun weiteren und dem anschließenden Volldesaster in Fürstenfeldbruck, bei dem alle neun Geiseln, ein Polizist und fünf Terroristen ums Leben kamen, markiert das größte Versagen der nachkriegsdeutschen Exekutive, in wesentlichen Teilen immer noch unaufgeklärt, als Ganzes unfassbar bis in alle Ewigkeit.

Am ehesten mag es angehen, hier Weltfremdheit geltend zu machen, womöglich bleibendes Erbe der idealistischen Philosophie wie überhaupt deutschen Denkens, bei dem Praktikabilität oder Wirklichkeitsbezug nachrangig sind. Was zählt, ist, wie man sich die Welt vorstellt, wie man sie sich wünscht. Und die Deutschen hatten sich speziell für die paar Wochen 1972 in den Kopf gesetzt, dass sie, während der Nahostkonflikt gerade auf Hochtouren lief, eine ganz und gar friedliche, fröhliche, bunte zu sein habe, besonders natürlich ihr eigenes Land, weltoffen bis dorthinaus, statt Ordnung nur freundliche Gesichter, ganz anders als 1936. Bloß nicht anecken diesmal, sondern sich von seiner besten Seite zeigen, locker, entspannt, tolerant.