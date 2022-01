Münchner Gutachten : Benedikt hat sich lächerlich gemacht

In Garching an der Alz war mit Kenntnis höchster kirchlicher Kreise mehr als zwanzig Jahre der pädophile Priester Peter H. zugange, der heute unter bischöflicher Kuratel in seiner Heimatdiözese Essen lebt. Vor zwei Jahren wurde in der bayerischen Gemeinde die Initiative Sauerteig gegründet, die den Dialog mit der zuständigen Erzdiözese München-Freising und deren Leiter Kardinal Reinhard Marx suchte. Sie kämpft dafür, Pfarrgemeinden in Missbrauchsfällen künftig nicht mehr alleinzulassen – eine Forderung, die auch im für die Diözese erstellten Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) erhoben wird. Einer der Mitbegründer der Initiative ist der neunundvierzigjährige Stefan Tiefenthaler. Der Physiker arbeitet in leitender Stellung in der chemischen Industrie und ist Vater einer Tochter.

Herr Tiefenthaler, in der Pressekonferenz, in der er Stellung zum Gutachten der Kanzlei WSW nahm, sagte Kardinal Reinhard Marx, er sei dankbar für die Arbeit der Initiative Sauerteig. Sind Sie zufrieden mit seinen Äußerungen?