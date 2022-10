Kalter Krieg : Münchens Rolle bei der Gegenpropaganda

Für Hunderttausende Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Kriegsheimkehrer war München nach 1945 auf der Westseite des Eisernen Vorhangs die erste große Stadt und Anlaufstelle im amerikanischen Sektor. Hier stieß man auf Landsleute, Schicksalsgenossen, hier fand man Arbeit – unter anderem bei den Sendern Radio Free Europe (RFE) und Radio Liberty (RL), betrieben von den Fünfzigerjahren an von den Amerikanern mit dem Auftrag, eine Gegenöffentlichkeit zu den staatlichen Medien des Ostblocks zu schaffen. Bis zu 1400 Mitarbeiter aus vierzig Nationen standen in Diensten der Amerikaner – der Auslandsgeheimdienst CIA finanzierte bis in die Siebzigerjahre hinein die Sender am Englischen Garten, die via Mittel- und Kurzwelle von Holzkirchen und zwei hessischen Standorten in Lampertheim und Biblis aus ihre Botschaft verbreiteten. RFE bediente die kleineren Länder, Liberty die Sowjetunion.

Das Münchner Stadtmuseum und das benachbarte Jüdische Museum bündeln derzeit ihre Kräfte und wollen sich in den nächsten Jahren verstärkt um die Aufarbeitung der unmittelbaren Nachkriegsjahre kümmern. Ein kleiner erster Schritt ist nun mit der Ausstellung „Radio Free Europe“ getan. Anhand fünf ausgewählter Mitarbeiterbiographien wird erzählt, woher die Menschen kamen, wie sie zu RFE fanden, was sie dort taten und wie sie heute leben. Vier biographische Stationen sind in der Galerie Einwand am Sebastiansplatz ausgestellt, ein Modul befasst sich im Jüdischen Museum mit dem Prager Germanisten Peter Demetz, der von 1950 bis 1952 eine Lyrik- und Musiksendung als Redakteur betrieb, jede Nacht von 23 bis 1 Uhr.

In München war es einfacher als in New York

Der Job: Nachrichten aus dem Ostblock abhören und mit Gegenpropaganda beantworten. Als „Gegentrompete“ beschreibt sich Demetz in einem Onlineinterview, man staunt über die lebhaften Erinnerungen eines Mannes, der in wenigen Tagen hundert Jahre alt wird. Als Zwangsarbeiter hat er das „Dritte Reich“ überlebt, anders als seine Mutter, die man in Theresienstadt ermordete. Es war kein Bleiben für Demetz in Deutschland, und so emigrierte er nach New York. Obwohl, wie Jutta Fleckenstein vom Jüdischen Museum ausführt, Demetz später sagte, es sei einfacher gewesen, in München ein Flüchtling zu sein als in New York.

Die anderen vier Lebenswege sind von unterschiedlichstem Zuschnitt. Da ist der aus der Slowakei stammende Tibor Molek, der vierzig Jahre lang bei RFE als Sprecher und Produzent arbeitete und heute noch in München lebt. Etienne Bellay, als Sohn eines tschechoslowakischen Emigranten im diplomatischen Dienst 1953 im Paris geboren, kam über seinen Vater zum Sender; Ewgenij Repnikow, 1953 in Rosenheim als Kind russischer Eltern geboren, die sich als displaced persons in Kempten kennengelernt hatten. Er wuchs in der Siedlung Ludwigsfeld auf, ist der russisch-orthodoxen Kirche in München verbunden; auch er fand über seinen Vater zu RFE.

Die Kinder verstanden die Lebensentwürfe der Eltern nicht

Die Sender waren cool, ihre Moderatoren Stars: Die Amerikaner verwendeten Rock und Pop als ­Mittel der Demokratisierung, sagt Hannah Maischein vom Stadtmuseum, dessen Ausstellungskonzeption erkennbar auf jüngere Generationen zielt, um diesen vor Augen zu führen, wovon man spricht, wenn man Kalter Krieg sagt. Kurze Graphic Novels und Interviews flankieren.

So sehr Blockdenken den Alltag bestimmte, so groß waren die Graubereiche im Individuellen. Hatte sich die erste Generation nach Exodus und Holocaust der Frage gestellt, wie es überhaupt weitergehen könnte, sahen sich deren Kinder anderen Herausforderungen gegenüber, hatten Schwierigkeiten, die Lebensentwürfe ihrer Eltern zu akzeptieren. Antikommunisten waren die allermeisten. Mehr noch aber wollten viele die Eigenstaatlichkeit ihrer Heimatländer wieder hergestellt wissen. Einen Beitrag zum Sturz des Kommunismus zu leisten, diese Haltung könnte man wohl als kleinsten gemeinsamen Nenner ansetzen.

Noch ist die Geschichte nicht zu Ende

Wobei Eta Tumanov, 1959 in Riga geboren, erfahren musste, dass ihr Mann, der Liberty-Chefredakteur war, als Doppelagent für den KGB arbeitete. Die Sowjetunion war überhaupt nicht zimperlich, wenn es um die Bekämpfung der amerikanischen Störsender ging; ein trauriger Höhepunkt war der Bombenanschlag auf das Sendegebäude im Februar 1981 mit acht Verletzten. Für München ging die RFE/RL-Geschichte erst 1995 zu Ende, als die Sender nach Prag umzogen, von wo aus sie freilich bis heute weiter aktiv sind.

Radio Free Europe. Stimmen aus München im Kalten Krieg. In der Galerie Einwand des Münchner Stadtmuseums und Jüdischen Museums München; bis zum 5. März 2023. Kein Katalog.