Deutsche Welle fliegt raus : Moskaus Rache

Russland schließt das Büro der Deutschen Welle in Moskau und entzieht allen Korrespondenten des Senders die Akkreditierung. Das teilte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mit. Die Entscheidung sei eine „erste Etappe von Antwortmaßnahmen“ auf das Verbot, das deutschsprachige Fernsehprogramm des russischen Staatssenders RT (früher Russia Today), RT DE, in Deutschland zu verbreiten. Laut dem Außenministerium soll auch die Ausstrahlung der Deutschen Welle in Russland über Satellit und auf anderem Wege enden. Die Deutsche Welle hat seit 2005 Sendelizenzen für ihre Fernsehkanäle DW Deutsch und DW English. Der Intendant des Senders, Peter Limbourg, bezeichnete die russischen Maßnahmen als „in keiner Weise nachvollziehbar und eine völlige Überreaktion. Wir werden hier in einer Weise zum Spielball gemacht, wie es Medien nur in Autokratien erfahren müssen.“ Man werde „den Rechtsweg beschreiten“, vorerst weiter berichten und die Berichterstattung verstärken, auch wenn man das Moskauer Büro schließen müsse.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Die „Kommission für Zulassung und Aufsicht“ (ZAK) der deutschen Landesmedienanstalten hatte das Verbot, das Programm von RT DE zu veranstalten und zu verbreiten, am Dienstag damit begründet, dass keine entsprechende Lizenz beantragt worden sei. Auf die Programminhalte nahm man nicht Bezug. Offenbar hatten die Betreiber darauf verzichtet, in Deutschland eine Lizenz zu beantragen, weil dafür nach deutschem Recht Staatsferne erforderlich ist. RT und seine nationalen Ableger werden vom russischen Staat kontrolliert und finanziert. Im vergangenen Jahr war der Versuch gescheitert, RT DE auf dem Umweg über Luxemburg eine Lizenz in einem EU-Staat zu verschaffen. Eine Sendeerlaubnis aus dem Nicht-EU-Staat Serbien wertete die ZAK nun nicht als „europarechtlich legitime Erlaubnis“.

Peskow teilt aus

Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitrij Peskow, bezeichnete das deutsche Vorgehen als „Angriff auf das freie Wort“, den „wir nur bedauern können“. Das Außenministerium rügte eine „unfreundliche Handlung“ Deutschlands. Man wolle die Deutsche Welle nun auch als „ausländischer Agent“ einstufen lassen. Man werde Personen, die für das Ausstrahlungsverbot von RT DE verantwortlich seien oder „Druck“ auf den Sender ausgeübt hätten, ermitteln und ihnen die Einreise nach Russland verbieten. Die Liste werde man nicht veröffentlichen. Das Außenministerium äußerte weiter, „russische Besorgnisse wurden demonstrativ ignoriert“, sodass man keine andere Wahl habe, als „Antwortmaßnahmen gegen die in Russland akkreditierten deutschen Medien zu ergreifen“. In diesem Zusammenhang forderte das Ministerium die Vertretungen der deutschen Medien in Moskau, darunter die F.A.Z., auf, ihm bis zum 8. Februar um zwölf Uhr „ausführliche Informationen“ über eine „direkte oder indirekte“ Finanzierung des Mediums durch die Bundesregierung „oder ein anderes Land“ zu übermitteln, „unter anderem mittels des Abschlusses von Werbeverträgen“. Zudem sollten die akkreditierten Korrespondenten mitteilen, ob sie Mitglied im Deutschen Journalisten-Verband sind.

Moskau droht auch Internetdiensten, die „willkürlich“ RT DE-Auftritte „von ihren Plattformen gelöscht“ hätten, mit „Antwortmaßnahmen“. Im letzten Jahr hatte Youtube RT DE-Auftritte wegen Verbreitens falscher Informationen über die Corona-Pandemie und Verstößen gegen Nutzerrichtlinien gelöscht. Die Deutsche Welle war in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Anfeindungen in Russland. Der aus Steuermitteln finanzierte Auslandssender untersteht der Rechtsaufsicht durch die Bundesregierung, doch ist zur Wahrung der Pressefreiheit eine Fachaufsicht ausgeschlossen. In den vergangenen Monaten hat Russland Korrespondenten der BBC und einer niederländischen Zeitung ausgewiesen. Nun stellt das Vorgehen gegen die gesamte Präsenz der Deutsche Welle im Land eine Eskalation dar. Sie zeugt von der Bedeutung, die Moskau seinem Staatssender beimisst, der im Sinne des Kremls über internationale Streitfragen wie den Abschuss von Flug MH17 oder die Vergiftung Alexej Nawalnyjs berichtet, aber auch in nationalen Auftritten Schwerpunkte setzt, etwa in Frankreich „Gelbwesten“ ansprach oder in Deutschland Gegner von Corona-Maßnahmen.

Der Fall RT DE war auch Thema beim Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Mitte Januar in Moskau. Dort hatte Baerbock auf die Frage einer RT-Vertreterin, warum die Bundesregierung das deutschsprachige Programm des Senders diskriminiere, geantwortet, dass die deutsche Verfassung staatliche Rundfunkanstalten nicht zulasse. Von russischer Seite wurde Baerbock ein entsprechender „Appell“ durch die russische Journalistenvereinigung übergeben. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, man habe „kein Interesse daran“, auf die Diskriminierung „unserer“ Journalisten in Deutschland spiegelbildlich zu antworten, doch erwarte man von Berlin „konkrete Schritte“ und werde erforderlichenfalls „Hindernisse schaffen“.